Poliviskon Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Poliviskon Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Poliviskon kumaş polyester ve viskonun karışımında elde edilmiş kumaş türüdür. Poliviskon kumaşlar kendi aralarında sınıflara ayrılmaktadır.

Poliviskon Kumaş Nedir?

Poliviskon kumaş aslında iki maddenin birleşiminden elde edilmiş bir iplik türüdür. Polyester ve viskonun karışımından üretilen ipliklerle örülen bir kumaş çeşididir. İsmi de iki maddenin karışımından elde edilmiştir. Poliviskon iplikler her türlü kumaş yapımında kullanılabilmektedir. Poliviskon kumaşın türleri bulunmaktadır. Poliviskon kumaşlar maliyeti az olduğu için fazlasıyla tercih edilen kumaş çeşitlerindendir

Poliviskon Kumaş Nasıldır?

Poliviskon kumaşlar örülme şekline göre değişkenlik göstermektedir. Poliviskon kumaş içerisinde viskon içerdiği için ve viskon pamuk dokusuyla benzerliğe sahip olduğu için kaliteli görülmektedir. Poliviskon ipliğe ne şekilde örülmek istendiğine göre kumaşın çeşidi değişebilmektedir. Poliviskon kumaş görüntü bakımından değişkenlikler göstermektedir. Kumaş yapımında kullanılan ek malzemeler ile yapı değişiklikleri de gözlenebilmektedir. Poliviskon kumaşlar oldukça dayanıklı bir yapıdadır.

Poliviskon Kumaş Terletir mi?

Poliviskon kumaşlar terletirler. Poliviskon kumaşın içerisinde polyester buludnuğu için terletme özelliğine sahiptir. Polyester doğal olmayan bir kumaştır ve basit bir anlatımla plastikten elde edilmektedir. Bu nedenle poliviskon kumaşlarda terletme ve teri bütün kumaşa yayma gibi dezavantajları bulunmaktadır.

Poliviskon Kumaş Özellikleri

Poliviskon kumaşların en büyük özelliği inceliği ve kalınlığı ayarlanabilir olduğu için istenilen mevsimde tercih edilebilir olmasıdır. Poliviskon kumaşlar dokularından dolayı verilen renkleri veya gördüğü işlemleri güzel bir şekilde yansıtmaktadır. Yani poliviskon kumaşlar oldukça gösterişli durmaktadır. Polivikon kumaşlar kırışıklığı karşı dayanıklıdırlar kolay kolay kırışma eğilimi göstermezler. Poliviskon kumaşların en önemli özelliklerinden bir tanesi de uygun fiyatlı olmalarıdır. Polivikon kumaşlar doğru şekillerde yıkandığında uzun süre kullanılabilmektedir.

Poliviskon Kumaş Kullanım Alanları

Poliviskon kumaş genel olarak kışlık dış giyim kıyafetlerinde tercih edilmektedir. Ploivikon kumaşın iplikleri ince ve kalın olarak seçilebildiği için ince iplikten elde edilmiş poliviskon kumaşlar yaz aylarında da kullanılabilmektedir. Her türlü dış giyim için kullanılabilen polivikon kumaş en çok takım elbise yapımında kullanılmaktadır. Takım elbise yapımında kullanım nedeni ise hem uygun fiyatlı olması hem de kırışıklıklara karşı dayanıklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Poliviskon Kumaş Esnek midir?

Poliviskon kumaşlar üretimi sırasında likra kullanılırsa esneklik özelliği kazanmaktadır. Poliviskon kumaşlar dış giyim için üretiliyorsa likra kullanılmaz ve esneme özelliğine sahip olmazlar. Yani ceket, takım elbise gibi ürünlerde poliviskon kumaşın esnemesi söz konusu değildir. Fakat vücudu saracak kıyafetlerde poliviskon kumaşlarda likra kullanıldığı için esneme yapmaktadır. Poliviskon kumaş likra kullanılmadı durumlarda esneme yapmamaktadır.

Poliviskon Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Her kumaş yıkanması gereken dereceden fazla yıkanırsa çekme sorunu yapabilmektedir. Poliviskon kumaşlar içerisinde polyester bulunduğundan ötürü en fazla 40 derece de yıkanmalıdır. 40 derecenin üzerinde yıkanması durumunda çekme yapabilir veya kumaş deforme olabilir. Poliviskon kumaşın çamaşır makinesinde yıkanma derecesi 30 ile 40 derece arasında değişkenlik göstermektedir. Polyester plastikten elde edildiği için yüksek derecelerde çekme yapmasa bile kıyafetin rengini bozabilir veya yıpranabilmektedir.

Poliviskon Kumaş Sıcak Tutar mı?

Poliviskon kumaşlar giyen kişiyi sıcak tutmaktadır. Bunun nedeni içerisinde polyester olmasıdır. Poliviskon kumaşta polyester oranı daha fazla ise daha fazla sıcak tutmaktadır. Polyester plastikten elde edildiği için kıyafetin dışarıdan hava almasını engellemekte ve insan vücudunun ısısını koruyarak terletmektedir. Terletse bile kumaş terlemeyi hemen emdiği için vücutta bir rahatsızlık oluşturmamaktadır.