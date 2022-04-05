Polis Haftası Ne Zaman 2022? En Güzel Polis Haftası 177. Yıl Mesajları

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası her yıl düzenlenen program ve etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için oldukça anlamlı olan Polis Haftası mesajlarla ve etkinliklerle kutlanacak. Peki, Polis Haftası ne zaman 2022? İşte, 177. yıl Polis Haftası kutlama mesajları...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Polis teşkilatın 177. kuruluş yıl dönümü olan Polis Haftası 4-10 Nisan tarihlerinde kutlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında "Hayatın merkezinde, vatandaşımızın yanında, tam 177 yıldır" ifadeleri kullanılarak Polis Haftası kutlama mesajı yayınladı.

POLİS HAFTASI MESAJLARI

Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası' nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.

Milletimizin huzurunu ve güvenliğini sağlayabilmek için her türlü zorluğa göğüs geren, gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası kutlu olsun.