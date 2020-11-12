Moleküler biyolog Zakiya Whatley: Beyniniz karmaşık bir organdır. Herhangi bir anda, beyninizin çeşitli kısımları farklı mesajlar gönderiyor. Bilimsel olarak konuşursak, bilgi tüketmek, "ödül yolu" olarak da bilinen mezolimbik yolunuzu aktive edebilir ve beyinde dopamin salgılar. Bu "iyi hissettiren" kimyasal, zevkten ve zihninizin ödül merkezlerini aydınlatmaktan sorumludur.

Peki, podcast dinlemek beyninize nasıl fayda sağlayabilir?

Günümüzün çalkantılı zamanlarında bir meditasyon podcast'ini açmak zihninizi güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bunun nedeni, yatıştırıcı meditasyonun beyin sapınızı, talamusunuzu ve işitme korteksinizi harekete geçirebilmesidir. Sonuç olarak, beyniniz oksitosin adı verilen bir kimyasal salgılar. Hipofiz beziniz tarafından üretilir ve "aşk hormonu" olarak bilinir, genellikle empati, güven ve ilişki kurma ile ilişkilendirilir.

Bazı çalışmaların oksitosinin stres ve anksiyete azalttığını gösteriyor. Doğanın, müziğin veya beyaz gürültünün rahatlatıcı sesleri, istenmeyen arka plan seslerinin bastırılmasına yardımcı olabilir, bu da meditasyon podcastlerini gevşemek ve hatta yatma vakti için mükemmel hale getirir.

Bir komedi podcastini dinlerken beyninize ne olur?



Gülmenin aslında en iyi ilaç olduğu ortaya çıktı. Beyniniz kıkırdamaya değer içerik tükettiğinde, ön lobunuzu ve beyin korteksinizi harekete geçirir. Mizah ayrıca kortizol seviyelerini düşürür, yani stresi azaltmak için idealdir.