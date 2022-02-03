Pluviofil Nedir, Kime Denir? İşte, Pluviofil İnsanların Özellikleri
"Pek çoğumuz için yağmurlu ve gök gürültülü karanlık havalar ruhsal olarak olumsuz bir ortamı hazırlarken, pluviofil insanlar için bu durum tam tersidir. Böyle düşündüğümüzde aslında pluviofil yaşam tarzının birçok pozitif yönü vardır. Peki hazır kış aylarındayken, pluviofil nedir, ne demek? Pluviofil kime denir gelin birlikte inceleyelim. İşte pluviofil insanların özellikleri..."
Başkaları bunun tuhaf olduğunu düşünürken yağmurda oynayacak kadar cesur olmak, özgüven geliştirmenin kesin bir yoludur. Pluviofiller hiçbir konuda başkalarının onayını istemezler ve bu onları birden fazla yönden başarılı kılar. Bu durum pluviofil insanların en önemli özelliklerinden biridir. İşte bu ve bunun gibi birçok özelliklerin bir arada olduğu pluviofil insanlara dair merak edilenler...
"Pluviophile" kelimesi, iki Latince kelimenin birleşimidir: yağmur anlamına gelen "Pluvia" ve bir şeyi seveni tanımlamak için kullanılan argo bir kelime olan "Phile".
Pluviofil, yağmurla ilişkili kokulardan ve seslerden neşe ve içsel tatmin elde eden herhangi bir kişidir. Yağmur yağdığında dünyayı daha güzel bulan herkes, gri gökyüzü mavi gökyüzünden daha çekici, çatıdaki yağmur damlalarının sesi kulaklarına müzik ve nemli toprağın aromatik kokusunu severler.
Pluviofil insanların özellikleri
Birçok insan yağmurlu bir günü kötü bir hava günü olarak görür. Bu nedenle, herhangi birinin aksini düşünmesi için, o kişinin dünyaya tamamen benzersiz bir bakış açısıyla bakıyor olması gerekir. Bu benzersizlik, pluviofilleri farklı kılan şeylerdendir.
- Yaşlı ve genç pluviofiller, yağmurda arkadaşlıklarının tadını çıkarırlar. Herkes ondan kaçarken bile yağmurda yürümek ve üzerine dökülen yağmur suyunun hissini sever ve heyecan duyarlar.
- Günümüzde bazı plüviofiller, kokuları nemli toprakla yakından uyumlu vücut parfümleri satın alma derecesine gidiyorlar.
- Bütün bir günü kanepede, patlamış mısırda veya elinizde sıcak bir içecekte uzanarak, sadece yağmurun melodisini dinleyerek geçirebilirler.
- Fırtına ne kadar büyükse, gök gürültüsü o kadar gürültülü, onlar için o kadar iyidir.
- Uzmanlara göre yağmur, plüviofillerde mutlu anıları tetikler ve bu yüzden onu severler.