Pluviofil Nedir, Kime Denir? İşte, Pluviofil İnsanların Özellikleri

Başkaları bunun tuhaf olduğunu düşünürken yağmurda oynayacak kadar cesur olmak, özgüven geliştirmenin kesin bir yoludur. Pluviofiller hiçbir konuda başkalarının onayını istemezler ve bu onları birden fazla yönden başarılı kılar. Bu durum pluviofil insanların en önemli özelliklerinden biridir. İşte bu ve bunun gibi birçok özelliklerin bir arada olduğu pluviofil insanlara dair merak edilenler...

Pluviofil nedir?

"Pluviophile" kelimesi, iki Latince kelimenin birleşimidir: yağmur anlamına gelen "Pluvia" ve bir şeyi seveni tanımlamak için kullanılan argo bir kelime olan "Phile".

Pluviofil kimlere denir?

Pluviofil, yağmurla ilişkili kokulardan ve seslerden neşe ve içsel tatmin elde eden herhangi bir kişidir. Yağmur yağdığında dünyayı daha güzel bulan herkes, gri gökyüzü mavi gökyüzünden daha çekici, çatıdaki yağmur damlalarının sesi kulaklarına müzik ve nemli toprağın aromatik kokusunu severler.

Pluviofil insanların özellikleri

Birçok insan yağmurlu bir günü kötü bir hava günü olarak görür. Bu nedenle, herhangi birinin aksini düşünmesi için, o kişinin dünyaya tamamen benzersiz bir bakış açısıyla bakıyor olması gerekir. Bu benzersizlik, pluviofilleri farklı kılan şeylerdendir.