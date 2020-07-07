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Etkinlik Rehberi

Plazaların Ortasında Terasta Tarım

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Plazaların Ortasında Terasta Tarım
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"Akmerkez, hayata geçirdiği Terasta Tarım projesi ile 2017’den bu yana misafirlerine kendi meyve ve sebzesini yetiştirmeleri için gerek duyacakları tüm bilgi ve tecrübeyi sunmaya devam ediyor."

Günümüzde insanların çoğu yeşilin ve tarım alanlarının daraldığı şehirlerde yaşıyor. Bu nedenle  doğal ve sürdürülebilir gıdaya ulaşmak için kırsal alanlara giden şehirli insanlar için ise artık kendi ürünlerini yetiştirmek şehrin ortasında da mümkün. Akmerkez 2017 yılında Türkiye’de ilk kez bir alışveriş merkezinin çatısında sürdürülebilir ve yerel tarımı hayata geçiren Teras’ta Tarım Projesi’ni başlatmıştı. Akmerkez’in o tarihten bu yana bu deneyimini paylaştığı gönüllüler, 750 metrekarelik terasta tarım alanında doğa ile buluşarak kentin ortasında sürdürülebilir tarımı öğrenmeye ve destekleriyle projeyi büyütmeye devam ediyor.

Terasta Tarım projesiyle, şehrin yükselen binaları arasında bunalan, doğayla buluşan gönüllüler aynı zamanda kentsel tarımın püf noktalarının anlatılacağı gönüllü programına ücretsiz olarak kayıt olabiliyor.

Yaz boyunca devam edecek gönüllü programında; fide ekimi, kompost hazırlama, bostan düzenleme, tohum ayıklama ve bahçe bakımı ve daha birçok teknik bilgi paylaşılacak.

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