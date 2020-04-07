Plank Nasıl Yapılır? Plank Hareketinin Faydaları Nelerdir?

Denge ve duruşu iyileştirmesi ile bilinen plank hareketi düzenli olarak yapıldığında karın ve sırt kaslarının güçlenmesini sağlar.

PLANK HAREKETİ NASIL YAPILIR?

Başlangıç olarak 10 ya da 15 saniyelik 3 set halinde hareketi yapabilirsiniz. Daha sonra plank pozisyonunda bekleme süresini mümkün olduğunca arttırmalısınız.

Yüz üstü uzanın ve avuç içleriniz ile ayak parmak uçlarınız üzerinde gövdenizi yukarıya doğru kaldırın.

Karın ve kalça kaslarınızı sıkın. Sırt, boyun ve kalçanızın aynı doğrultuda olması hareketi doğru yaptığınızın belirtisidir.

Boyun bölgesine ekstra yük binmesini önlemek için yere bakmayı deneyin. Belirli bir süre bekledikten sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün.

PLANK HAREKETİNİN FAYDALARI