Pitaya Meyvesinin Sağlığa Faydaları!

Pitayanın faydaları neler?

Son yılların popüler meyvesi pitayanın Türkiye’de üretimi ve tüketimi giderek artıyor. Ejder meyvesi olarak da bilinen pitaya, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin bir meyvedir.

C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitlerini de barındırır.

İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur.

Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler.

Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür.

Beslenme ve diyet listelerinde porsiyonuna uymak kaydıyla tüketimine müsaade edebiliyoruz. Bu özel meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor.

Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına vesile olabilir.

Pitaya nasıl tüketilir?

Pitaya ile zengin karışımlar yapılabilir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde doğru ve dengeli beslenmek gerekiyor. Üzüm çekirdeği, zerdeçal, zencefil, 1 tatlı kaşığı bal veya dut pekmezi ile beraber hazırlanan macun kıvamındaki karışımlar, koronavirüs salgını döneminde harika bir bağışıklık artırıcı ve COVİD ile mücadelede mükemmel bir doğal savunma oluşturması açısından çok faydalı olacaktır.