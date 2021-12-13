Pişmaniye kaç kalori? 100 gram pişmaniye besin değerleri ve kalorisi...

Pişmaniye yöresel ürünlerimizden biridir. Her ne kadar severek tüketilse de, içerisinde belirli miktarlarda kalori bulunuyor. 100 gram pişmaniye içerisinde 485 kalori vardır.

Pişmaniye Kaç Kalori?

Pişmaniye daha önce herkes tarafından tüketilmiş bir gıdadır. Pişmaniyelerin farklı tatlarda çeşitleri bulunuyor. Pişmaniyenin içerisinde bulunan besin değerleri kalori miktarını arttırıyor. Kalori bakımından ele alındığında içerisinde 485 kalori bulunuyor. Fazla kalorisi olan bir gıda olduğu pek çok kişi tarafından bilinmiyor.

100 Gram Pişmaniye Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram pişmaniye içerisinde bulunan besin değerleri oldukça çoktur. İçerisinde büyük ölçüde karbonhidrat bulunuyor. 100 gram pişmaniye içinde 2,4 gram protein, 6,9 gram miktarında da yağ bulunuyor.