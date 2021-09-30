Pirinç suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar? Pirinç suyu saça nasıl uygulanır ve faydaları nelerdir

Oldukça kolay elde edildiği için sıklıkla kullanılan saç maskelerinden biri pirinç suyudur. Hem saçlara hem de cilde pek çok faydası olan pirinç suyu, uygulandığı bölgeye kısa sürede etki eder.

Pirinç Suyu Nasıl Yapılır?

Saçlara uygulanacak olan pirinç suyu maskesinin yapımı oldukça basittir. İki farklı şekilde uygulanabilecek bu maskenin tarifinde alınan sonuçlar aynıdır. Bir buçuk bardak suyun kaynatılmasının ardından içine bir çay bardağı pirinç eklenir. On dakika kaynama süresinin ardından ocağın altı kapatılır. Pirinçler bir süzgeç yardımıyla süzülerek elde edilen pirinç suyunun ılıması veya soğuması beklenir.

Pirinç suyu elde etmek için kullanılan bir diğer yöntem soğuk sudur. Oda sıcaklığındaki bir buçuk bardak suyun içine bir çay bardağı pirinç ilave edilir. Pirinçlerin şişmesi ve özünü salması için bir gece beklenir. Ertesi gün süzülen pirinçlerin ardından elde edilen pirinç suyu bakım için kullanılmaya hazır hale gelir.

Pirinç Suyu Ne İşe Yarar?

Hem cilde hem de saçlara bakım malzemesi olarak kullanılabilen pirinç suyunun en önemli özelliği besleyici olmasıdır. İçindeki vitaminler sayesinde cildin ve saçların daha parlak ve pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Özellikle saçların hızlı uzamasına, protein desteği sayesinde gürleşmesine ve canlanmasına neden olur.

Pirinç suyunun en önemli özelliklerinden biri saç dökülmesini engellemesidir. Kırılan, sertleşen ve elektriklendiği için çirkin görünen saçları güzelleştirir. Yumuşatıcı bir etkiye sahip olduğu için boyalı saçların bile orijinal gibi durmasına yardımcı olur. Saçlara yeniden hayat veren bu formül sayesinde şekillendirmek de kolaylaşır.

Pirinç Suyu Saça Nasıl Uygulanır?

Banyo yaparken kullanılabilen maskelerden biri pirinç suyu maskesidir. Öncelikle şampuan veya sabun yardımıyla saçların iyice yıkanarak temizlenmesi gerekir. Temiz olmayan saçlara uygulandığı taktirde saç diplerinde bulunan yağ tabakası pirinç suyunun emilimini engeller. Islak saç diplerine bir pamuk yardımıyla öncesinden hazırlanmış olan pirinç suyu sürülür. On dakika masaj yapıldıktan sonra saçlar suyla durulanır ve maske tamamlanmış olur.

Pirinç Suyunun Faydaları Nelerdir?

Pirinç suyu saçlar için olduğu kadar cilt için de faydalıdır. Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılabilen bu maske cilt gözeneklerinin sıkılaşmasını sağlar. Nemlenen ve yumuşayan cilt daha temiz ve parlak bir görünüme sahip olur. Ayrıca cilt tonunu eşitleyerek çeşitli lekelerin kaybolmasına yardımcı olur. Sahip olduğu B ve E vitaminleri sayesinde cildin ve saçların eksik olan vitaminlerini takviye eder.

Gençleştirici özelliğe sahip olan pirinç suyu var olan kırışıklıkların giderilmesine, yeni oluşacak kırışıklıkların da oluşmamasına yardım eder. Cildi beyazlatarak vücudun diğer bölgeleriyle eşit tona ulaşmasını sağlar. Güneş lekeleri için bire bir olan bu formül düzenli olarak kullanıldığında pürüzsüz bir cilt elde etme imkanı sunar.

Pirinç Suyu Saçı Ne Kadar Uzatır?

Bakım yapılmayan normal saçlar her ay uzamaya devam eder ancak bu uzama oldukça azdır. Ayda bir veya iki santim uzayan saçlara haftada üç kez pirinç maskesi yapıldığında bu uzunluklar artar. Saç diplerine düzenli uygulanan pirinç suyu, bir ay içinde beş santime kadar uzama imkanı sunar. Böylelikle kısa zamanda yüksek verim alınmasına yardımcı olur.