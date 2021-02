Pirinç Nasıl Yetişir? Pirinç Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dünya’da 7000 den daha çeşidi bulunur. Pirinç ticareti yapılacak ise mutlaka tarım alanının büyük bir su kaynağına sahip olması ve düşük işçilik maliyeti de düşük olmalıdır. Pirinç yetiştirmenin üç farklı yolu bulunur.



Pirinç Nasıl Yetiştirilir?

Pirinç genel olarak sulama yöntemi ile üretilir. Suyun derinliği 5 ila 50 cm arasında olan sular içerisinde yetiştirilir.

Bir diğer üretim yöntemi derin sularda yapılmakta olan üretimdir. Pirinçlerinden derin suların altında kalan topraklarda yetiştirilmesi ile yapılır. 50 cm ila 5 metreye kadar ulaşan derinliklerdeki suda bazı pirinç çeşitleri yetiştirilir.

Üçüncü pirinç yetiştire şekli ise sulamadan pirinç yetiştirme şeklidir. Dünya üzerinde en az ekim alanına sahip olan pirinç yetiştirme şeklidir. Üretim yağmur suyuna bağlı olarak gerçekleştirilir. Sık yağış alan yerlerde üretilir.

Pirinç Nerede Yetişir?



Pirinç dünya üzerinde en çok yetiştirilen ürünlerden biridir. Genel olarak en fazla pirinç tüketilen ülkeler Uzakdoğu ülkeleridir. Pirinç tüm dünyada yaygın olarak yetiştirilir. Dünyanın her yerinde pirinç yetişebilmektedir.



Pirinç Türkiye’de Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Türkiye’de pirinç Trakya ve Karadeniz bölgelerinde yetiştirilmektedir. Karadeniz’de en fazla Kastamonu’da ve batı Karadeniz’de pirinç yetiştirilir. Aynı zamanda Marmara bölgesinde Ergene Nehrinde, Meriç Nehrinde ve Edirne’de yaygın şekilde yetiştirilir. Son yıllarda Samsun, Adana, Diyarbakır ve Çorum gibi illerde de pirinç yetiştiriciliği yapmaya teşvik vardır. Pirinçler her türlü toprakta yetiştirilebilir. Sulu olan ekim alanlarına pirinç ekilir. 2 ila 3 kez ekim yapıldıktan sonra toprağın dinlenmesi için pirinç ekilen yere yem bitkileri ekilir ve toprak bu şekilde dinlendirilir ve mineral oranını arttırır.



Pirinç En Çok ve En İyi Nerede Yetişir?



Pirinç her türlü toprakta yetişebilen bir bitkidir. Pirinç için en iyi yetiştirme ortamı elbette su kaynağının olduğu ortamlardır. En iyi 12 derece ısısında olan suya ihtiyaç vardır. Türkiye’de en iyi ekim zamanı Nisan ayının sonu ve Mayıs ayının başıdır. Aynı zamanda pirincin yetişmesi için en uygun toprak ise pH derecesi olarak 5,5 ila 7,5 arasında olması gerekir. En iyi şekilde pirinç yetiştirebilmek için ve en iyi şekilde verim alabilmek için birkaç ekimden sonra toprak dinlenmiş olmalıdır.