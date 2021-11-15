Pin Kodu Analizi Nedir, Pin Kodu Nasıl Hesaplanır?

Günlük yaşantımıza dahil olan kavramlardan biri olan pin kodu analizi nedir, nasıl hesaplanır araştırmaları gün geçtikçe popülerliğini artırıyor. Peki pin kodu nedir, pin kodu ile insan karakteri çözümlemesi nasıl yapılır? İşte pin kodu analizi hakkında detaylar...

Pin Kodu Analizi Nedir?

Pin kodu analizi, Güney Afrikalı fizikçi Douglas Forbes'in doğum tarihinin insanın kaderini etkilediği ve karakterini belirlediğini öngören çalışmasıdır.

İnsanın kişiliğini, varoluş amacını ve kaderini ortaya koyabilen bir analiz yöntemi de denebilir. Douglas Forbes’in yazdığı Kaderin Pin Kodu: Doğum Tarihinizin ve Kaderinizin Gizemli Matematiği isimli kitapta pin kodu analizi hakkında geniş bilgiler yer almaktadır.

Pin Kodu Nasıl Hesaplanır?

Pin Kod Sistemi'nde dokuz temel rakam bulunmaktadır ve her rakamın hem aktif hem de reaktif özellikleri söz konusu. Bu rakamlar doğum tarihini temel alarak 9 haneli, hesaplaması son derece basit bir formüle oturtuluyor.

Bu formül analiz edilirken her hanede yer alan sayıların olumlu ve olumsuz özellikleri ve hanelerin birbirleriyle olan karşılıklı etkileşimleri dikkate alınıyor.

Kaderin Pin Kodu, kim olduğumuzu, kaderimizi, hangi ilişkilerin bizim için iyi olduğunu ve problemlerimize nasıl çözümler bulacağımızı göstermektedir. Ayrıca kişinin başkalarına nasıl tepki vereceği ve hayat içinde geçireceği hakkında bilgiler verir. Örneğin, Kaderin Pin Kodu 8 hane ile bütünü sağlayan 1 haneden oluşur.

İnsanın Pin Kodu Nasıl Hesaplama Yöntemi

İnsanın pin kodu analizi için hesaplanacak olan kişinin doğum tarihi üzerinden yapılır. 11.02.1980 doğum tarihini esas alacak olursak;

Karakter hanesi: Doğum günümüzün rakamları toplanarak elde edilir. Buna göre, incelediğimiz doğum tarihinin karakter hanesi 1+1= 2'dir.

Eğer toplam 9 dan büyük bir rakam ise, tek haneye indirene kadar toplanır. Örneğin 28 ise toplamı 2+8=10 ve sonuç 1+0= 1 olur.

Sosyal Bilinçlilik Hanesi: Doğduğunuz ayın rakamıdır.

Çift haneli aylarda hesaplama şu şekilde; Örneğin doğum ayı 12'nci ay ise sonuç: 1+2= 3'tür.

Küresel Bilinçlilik Hanesi: Doğum yılımızın rakamları toplamından elde edilendir. Bu durumda 1980=1+9+8+0= 18= 1+8= 9 olur.

Yaşam Döngüsü Hanesi: İlk üç hanenin toplamından elde edilir. Yani 2+2+9= 13 (1+3= 4)

Yaşam Dersi Hanesi: 1'inci hane ile 4'üncü haneler toplanır. (2+4= 6)

İçsel Benlik Hanesi: 1'inci ve 2'nci haneler toplanır. (2+2= 4)

İçsel Çocuk Hanesi: 2'nci ve 3'üncü haneler toplanır. 2+9= 11 (1+1= 2)

Ruh Duygusu Hanesi: 6'ncı ve 7'nci haneler toplanır. (4+2 = 6)

Kişinin Pin Kodu yani yaşam duyusu : Tüm hanelerin toplamıdır. 2+2+9+4+6+4+2+6= 35 (3+5= 8)