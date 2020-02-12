Pilatese Başlamak İçin 6 Harika Neden
"Pilates sadece formda kalma yöntemi değildir aynı zamanda kas-iskelet sistemini düzelmesini ve gelişmesini sağlayan bir egzersiz türüdür. Vücuda sayısız fayda sağlayan pilatese başlamanız için 6 harika nedeni aşağıya bırakıyoruz."
1- Yağ oranınızı dengeler
Pilates egzersizleri kaslarınızın daha zinde hale gelmesini sağlarken yağ oranın da azalmasını sağlar. Yağ oranınızı azaltmak için kas ve su oranınızı dengede tutmanız gerekir. Ayrıca bir beslenme uzmanından aldığınız destek sayesinde yağ oranınızı daha hızlı bir şekilde dengeleyebilirsiniz.
2- Daha sağlıklı nefes almanızı sağlar
Düzenli ve doğru nefes alıp verme, egzersiz yaparken daha fazla havayı ciğerlerimize gönderir ve hayatınız boyunca yaptığınız faaliyetlerde daha az yorulmanızı sağlar. Pilates ise bize doğru nefes almayı öğreten egzersizlerden biridir.
3- Hormonlar dengelenir
Hormonal bozukluklar için en etkili yollardan birisi pilates yapmaktır. Ayrıca stres hormonu olan kortizol geceleri en yüksek seviyelere ulaşır. Bu nedenle uyku düzeninizi sağlamak ve hormonal sorunlarınızı azaltmak için pilates yapmak en iyi yöntemlerden biridir.
4- Kan akışını hızlandırır
Pilates kan akışının hızlanmasını, damarlarınızdaki kanın doğru bir şekilde organlarınıza aktarılmasını sağlar. Ayrıca kalp, ciğerler ve dolaşım sisteminin gelişimi için pilates egzersizi önemli bir yer kaplamaktadır.
5- Duruşunuzu düzeltir
Bedeninizin duruşunu kaslar ve iskelet yapısı belirler. Bu nedenle pilates, duruşa önemli bir şekilde etki eden çekirdek bölgesi kaslarını güçlendirerek duruşunuzun düzelmesine katkı sağlar.
6- Bel ve sırt ağrılarını hafifletir
Pilates yaparak bel ve karın kaslarınızı daha dayanıklı bir hale getirebilirsiniz. Bel ve sırt ağrılarını azaltmak ve korunmak için düzenli olarak pilates yapabilirsiniz.