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MAHMURE ÖZEL

Pilatese Başlamak İçin 6 Harika Neden

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Pilatese Başlamak İçin 6 Harika Neden

"Pilates sadece formda kalma yöntemi değildir aynı zamanda kas-iskelet sistemini düzelmesini ve gelişmesini sağlayan bir egzersiz türüdür. Vücuda sayısız fayda sağlayan pilatese başlamanız için 6 harika nedeni aşağıya bırakıyoruz."

1- Yağ oranınızı dengeler  

Pilates egzersizleri kaslarınızın daha zinde hale gelmesini sağlarken yağ oranın da azalmasını sağlar. Yağ oranınızı azaltmak için kas ve su oranınızı dengede tutmanız gerekir. Ayrıca bir beslenme uzmanından aldığınız destek sayesinde yağ oranınızı daha hızlı bir şekilde dengeleyebilirsiniz. 

Pilatese Başlamak İçin 6 Harika Neden

2- Daha sağlıklı nefes almanızı sağlar 

Düzenli ve doğru nefes alıp verme, egzersiz yaparken daha fazla havayı ciğerlerimize gönderir ve hayatınız boyunca yaptığınız faaliyetlerde daha az yorulmanızı sağlar. Pilates ise bize doğru nefes almayı öğreten egzersizlerden biridir. 

3- Hormonlar dengelenir 

Hormonal bozukluklar için en etkili yollardan birisi pilates yapmaktır. Ayrıca stres hormonu olan kortizol geceleri en yüksek seviyelere ulaşır. Bu nedenle uyku düzeninizi sağlamak ve hormonal sorunlarınızı azaltmak için pilates yapmak en iyi yöntemlerden biridir. 

Pilatese Başlamak İçin 6 Harika Neden

4- Kan akışını hızlandırır  

Pilates kan akışının hızlanmasını, damarlarınızdaki kanın doğru bir şekilde organlarınıza aktarılmasını sağlar. Ayrıca kalp, ciğerler ve dolaşım sisteminin gelişimi için pilates egzersizi önemli bir yer kaplamaktadır.  

5- Duruşunuzu düzeltir 

Bedeninizin duruşunu kaslar ve iskelet yapısı belirler. Bu nedenle pilates, duruşa önemli bir şekilde etki eden çekirdek bölgesi kaslarını güçlendirerek duruşunuzun düzelmesine katkı sağlar.  

6- Bel ve sırt ağrılarını hafifletir 

Pilates yaparak bel ve karın kaslarınızı daha dayanıklı bir hale getirebilirsiniz. Bel ve sırt ağrılarını azaltmak ve korunmak için düzenli olarak pilates yapabilirsiniz.

Yoganın kariyere 10 olumlu etkisi Kariyer basamaklarında yükselmek ve yoga sanatı, birbirinden çok farklı iki şey gibi gözüküyor ama aslında el ele gidiyorlar. Yogayı bir yaşam tarzı olarak benimsemek iş yerinde başarınızın artmasına ve daha önce mümkün olmadığını düşündüğünüz erdemleri kazanmanıza yardımcı olacaktır. Nasıl mı? İşte cevaplar...
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