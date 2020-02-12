Pilatese Başlamak İçin 6 Harika Neden

1- Yağ oranınızı dengeler

Pilates egzersizleri kaslarınızın daha zinde hale gelmesini sağlarken yağ oranın da azalmasını sağlar. Yağ oranınızı azaltmak için kas ve su oranınızı dengede tutmanız gerekir. Ayrıca bir beslenme uzmanından aldığınız destek sayesinde yağ oranınızı daha hızlı bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

2- Daha sağlıklı nefes almanızı sağlar

Düzenli ve doğru nefes alıp verme, egzersiz yaparken daha fazla havayı ciğerlerimize gönderir ve hayatınız boyunca yaptığınız faaliyetlerde daha az yorulmanızı sağlar. Pilates ise bize doğru nefes almayı öğreten egzersizlerden biridir.

3- Hormonlar dengelenir

Hormonal bozukluklar için en etkili yollardan birisi pilates yapmaktır. Ayrıca stres hormonu olan kortizol geceleri en yüksek seviyelere ulaşır. Bu nedenle uyku düzeninizi sağlamak ve hormonal sorunlarınızı azaltmak için pilates yapmak en iyi yöntemlerden biridir.

4- Kan akışını hızlandırır

Pilates kan akışının hızlanmasını, damarlarınızdaki kanın doğru bir şekilde organlarınıza aktarılmasını sağlar. Ayrıca kalp, ciğerler ve dolaşım sisteminin gelişimi için pilates egzersizi önemli bir yer kaplamaktadır.

5- Duruşunuzu düzeltir

Bedeninizin duruşunu kaslar ve iskelet yapısı belirler. Bu nedenle pilates, duruşa önemli bir şekilde etki eden çekirdek bölgesi kaslarını güçlendirerek duruşunuzun düzelmesine katkı sağlar.

6- Bel ve sırt ağrılarını hafifletir

Pilates yaparak bel ve karın kaslarınızı daha dayanıklı bir hale getirebilirsiniz. Bel ve sırt ağrılarını azaltmak ve korunmak için düzenli olarak pilates yapabilirsiniz.