Belki de spor ve sağlık bilimleri, ‘doğru bilinen yanlışlar’ın en çok olduğu alanlardan birisidir. Aydınlatılması gereken onlarca, yüzlerce konu vardır. Ülkemizde ise 2000’li yıllar itibari ile popülaritesini epeyce arttırmış bir metod olan Pilates içinde de doğru bilinen yanlışlar mevcut. Bu doğru bilinen yanlışların en büyüğü maalesef, ‘Pilates kilo verdirmeye yönelik bir yaklaşımdır’ düşüncesidir.

Pilates kilo verdirir mi?

Pilates, direkt olarak kilo verdirmeyi amaçlayan bir metod değildir. Sebebi;

- Nabzınız yeterince yüksek olmadığından yağ yakımı çok düşük seviyelerde olacaktır.

- Hareketlerin %90 ı esneklik, nefes kontrolü, odaklanma, omurga dengeleyici ve core (vücudun merkez bölgesine verilen ad) dengeleyici egzersizler ve postür bozukluğuna yönelik rehabilite çalışmaları olduğu içindir.



Birinci dünya savaşında, organ ve uzuvlarında hasar oluşan askerlerin normal hayata dönüşünü hızlandırmak amacıyla onların rehabilitasyonu için yapılan bir metottu. Günümüzde ise tanımı: Fizyoterapi temelli bir rehabilitasyon yöntemi. 100 yıla yakın tarihinde kilo verdirme, zayıflatma, inceltme ve yağ yakma vb iddiaları olmamıştır.

Kilo vermeye hiç mi faydası yok?

Dolaylı olarak pilatesin kilo vermeye ve incelmeye az da olsa katkı sağlar. Pilates yapan kişilerin dayanıklılığı artar ve metabolizması hızlanır. Bu sebepten metabolizmanız hızlandığı için elbette fayda görebilirsiniz.

Özetle;

Kürek varken elleriyle çekerek kayığı bir yere ulaştırmaya çalışan bir balıkçı düşünün. Bilimselliğe ve mantığa ne kadar aykırı değil mi? Kilo vermek isteyen, kilo sorunu olan birinin de pilates yapması aynı bunun gibi bir şeydir.