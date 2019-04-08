Pikan Cevizinin 7 Muhteşem Faydası

1. Pikan cevizi, ağaçta yetişen yemişler arasında en yüksek antioksidan oranına sahip yemiştir.2. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan antioksidanlar, kanser ve enfeksiyon riskini azaltmada da etkili rol oynar.

3. Pikan cevizi; folik asit, A, C ve E vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi minerallerin önemli bir kaynağıdır.

4. İçerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkiye sahiptir.

5. Daha önemlisi B kompleks grubu vitaminlerinden B1, B2, B3, B5 ve B6 zengini olan pikan cevizi, iştahı dengeler ve vücudun ihtiyacı olan kaloriyi kullanmasında yardımcı olur. Günde bir avuç tüketilen pikan cevizi, beyin gelişmine katkı sağlar.

6. Öğrencinin başarısında beslenme çok büyük önem taşır. Özellikle ara öğünlerde abur cubur tüketmektense, pikan cevizi gibi sağlıklı atıştırmalıkları alışkanlık haline getirmek konsantrasyon süresini de uzatır. Uzun saatler süren ödevler ve yoğun sınav dönemleri bedeni olduğu kadar zihni de çok yorar. Elbette başarıyı etkileyen mucize besin yoktur. Ancak sınava hazırlık dönemi boyunca tüm besinleri içeren bilinçli beslenme; hem fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stres etkilerini azaltır, hem de okul / sınav başarısına katkıda bulunur.

7. Pikan cevizinin yapısındaki bazı bileşiklerin, beyin hücrelerine koruyucu etki gösterdiği saptanmıştır. Beynin özellikle hafıza ve mekansal öğrenme gibi kritik bölgelerinde iyileştirici etkisi olduğu belirlendiğinden, günde bir avuç pikan cevizi tüketilmesi hafızayı da güçlendirmede önemli rol oynar.