Pikan Cevizi Nasıl Yetişir? Pikan Cevizi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Pikan cevizi bildiğimiz cevizi göre farklı bir görünüşe sahiptir. Bu yüzden bir pikan cevizini ayırt etmek oldukça kolaydır. Daha yassı ve uzun bir görünüme sahiptir. Meyveleri oldukça yüksek kalitelidir. Üretiminin az olması sebebiyle de fiyatı yüksektir.

Pikan Cevizi Nasıl Yetişir?

Pikan cevizi, sadece uygun iklim koşullarında ve uygun toprak türlerinde yetiştirilmekte olan bir bitkidir. Ilıman ve sıcak hava koşullarında yetiştirilmekte olan pikan cevizi, soğuk havalar ile uyum sağlayamaz. Pikan cevizi yetiştirilecek olan toprağın yaklaşık 2 metre civarında bir derinliğe sahip olması gerekmektedir. Gerekli iklim koşulları sağlanmadığı takdir de pikan cevizi ağacı yetiştirmek sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.

Pikan Cevizi Nerede Yetişir?

Pikan cevizi yetiştirmek için öncelikle uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. Pikan cevizinin hem yetiştirildiği toprak türü hem de hava koşulları oldukça önemli detaylardır. Pikan cevizi genel olarak Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmekte olan bir türdür. Sıcak iklim koşullarında yetişir. Soğuk havalar pikan cevizinin yetişmesi için uygun değildir. Pikan cevizi en fazla Kuzey Amerika civarında yetişmekte olan bir ağaçtır. Meyveleri son derece faydalıdır. Sağladığı faydalardan dolayı da tercih edilme oranı artmaktadır.

Pikan Cevizi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Pikan cevizi, ülkemiz de üretilmeye oldukça uygun olan bir türdür. Özellikle de Akdeniz ve Ege bölgelerinde pikan cevizi üretimine son zamanlarda oldukça fazla rastlanmaktadır. Pikan cevizi, eylül ve ekim aylarında hasat edilmekte olan bir tür cevizdir. Türkiye de ılıman iklimler de yetişir ve yetiştirilir. Türkiye'de son 60 yıldır yetiştirilmeye başlanmış bir tür olan pikan cevizi son zamanlarda oldukça popüler bir hale gelmiştir.

Pikan Cevizi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Pikan cevizi en fazla ılıman ve sıcak iklime sahip olan şehirlerde yetiştirilmektedir. Hem görüntüsü ile hem de tadı ile normal cevizden farklı olan pikan cevizi hem ülkemizde hem de tüm dünya genelinde yetiştirilmektedir. Pikan cevizi Ege bölgesinde oldukça yaygın olarak yetiştirilmekte olan bir ceviz türüdür. Dünyada ise Amerika Birleşik Devletlerinde ve Meksika da sıklıkla Pikan cevizi ağaçlarına rastlamak mümkündür.