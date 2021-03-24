Pikan Cevizi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Pikan Cevizi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgİ

Pikan ceviz ağacında yetişen pikan cevizi yüksek oranda antioksidan içerdiği için çok faydalı bir besindir. Kuruyemiş ve çerez olarak da tüketilen pikan cevizi tatlı yapımında da kullanılmaktadır.

Pikan Cevizi Ağacı Nedir? Pikan Cevizi Ağacı Hakkında Bilgi

Pikan cevizi halk dilinde Kıbrıs cevizi ve ya sahil cevizi olarak da bilinmektedir. Özellikle iç randımanı daha fazla olan pikan cevizi normal cevize göre daha ince ve uzun boyutlardadır. Oldukça az masrafla yetiştirilen pikan cevizi ağacı uzun vadede fayda sağlamaktadır. Normal ceviz yetiştiriciliği yapan kişiler pikan cevizi ağacını da rahat bir şekilde yetiştirebilirler.

Pikan Cevizi Ağacı Latince İsmi

Oldukça faydalı olan pikan cevizi yüksek oranda antioksidan barındırmaktadır. Latince ismi Carya illinoinensis olan pikan cevizi ağacının yetiştirilmesi de normal cevizlere benzerlik göstermektedir. Pikan cevizi ağaçlarında iki farklı çiçek bulunmaktadır. Bu çiçekler ise erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. Pikan cevizi ağaçlarındaki bu çiçeklerin olgunlaşma süreçleri birbirinden farklı özellikler gösterir.

Pikan Cevizi Ağacı Özellikleri

Pikan cevizi ağacının bakımı oldukça kolaydır. Pikan cevizi yetiştirilmesinde de dikkat edilecek pek çok farklı nokta bulunmaktadır. Pikan cevizi ağacındaki iki farklı çiçek genel olarak erkek ve dişi olmak üzere ikiye ayrılır. Erkek ve dişi çiçeklerin olgunlaşma süreçleri de birbirinden farklılık gösterir. Bu nedenle tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Pikan cevizi ağacı alınırken iki çiçeği de aynı anda yetişebilecek çiçekleri olan pikan cevizi ağaçları satın alınmalıdır.

Pikan Cevizi Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Pikan cevizi ağacı toplu bir şekilde dikim yapılacak ise fidanların toprakta kök salabilmesi için hazırlıklar da yapılmalıdır. Bunun için toprağın ph değeri üzerinde bir analiz yapılmalıdır. Ekim ayları gibi dikilen pikan cevizi ağaçlarının hasat edilmesi için 8 ile 16 yıl arasında beklenmesi gerekir.

Pikan Cevizi Ağacı Nerede Yetişir?

Pikan cevizi ağacı genel olarak iklim ile uyum sağlanmalıdır. Buna göre Akdeniz ve Ege bölgelerinin iklim özelliği nedeni ile pikan cevizi bu bölgelerde rahatlıkla yetişebilir. Pikan cevizinin en iyi şekilde yetişmesi için toprak derinliğinin de en az 2 metre olması gerekir.

Pikan Cevizi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Pikan cevizi ağacı normal ceviz ağacına benzer özellikler taşımaktadır. Özellikle de sulama mevsiminde pikan cevizi ağacının toprağının nemli kalması önemlidir. Pikan cevizi ağacı toprağı çapalanmalı ve yabancı otlardan da ayıklanmalıdır. Pikan cevizi ağacının gövdesi sert ve gevrek bir yapıda olduğu için sert ve keskin rüzgarlara karşı koruma yapılabilecek şekilde olmalıdır. Pikan cevizi ağacının gelişimini rahatlıkla tamamlayabilmesi için bulunduğu ortamda gece ve gündüz farkının çok fazla olmaması gerekir.

Pikan Cevizi Ağacı Yaprak Döker mi?

Pikan cevizi ağacı genel olarak ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açmaktadır. Bunun yanı sıra pikan cevizi ağacı özellikle soğuk havalarda ve kış mevsiminde yaprak döker.

Pikan Cevizi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Pikan cevizi ağacının bakımına çok dikkat edilmelidir. Özellikle pikan cevizi ağacı bulunduğu toprağı ve iklimi de sevmelidir. Pikan cevizi ağacının bulunduğu iklimde gece ve gündüz farkı çok fazla olmamalı. Ayrıca pikan cevizi ağacının gelişimi için ortam sıcaklığı da 31 derece ve gece için 21 derece aralığında olmalıdır.

Pikan Cevizi Ağacı Faydaları Nelerdir?

Pikan cevizi içerisinde A, C ve E vitaminleri bulunmaktadır. Özellikle magnezyum ve folik asit oranı yüksek olan pikan cevizleri çinko mineralleri de barındırmaktadır. Bağışıklık sistemini koruyan pikan cevizi şeker hastalığı riskini de azaltır.

Pikan Cevizi Ağacı Hastalıkları Neler?

Pikan cevizi ağacı yetiştirilirken fazla yağış ve nem alması durumunda kabuklanma hastalığı görülebilir.

Pikan Cevizi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Pikan Cevizi Ağacı Kullanım Alanları

Pikan cevizi ağacında yetişen pikan cevizleri kuruyemiş ve çerez olarak tüketilebilir. Tatlı yapımında da kullanılan pikan cevizi B vitamini ve çeşitli mineraller açısından zengindir.