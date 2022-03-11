Pi Günü Nedir, Ne Zaman Kutlanır? Dünya Pi Günü Tarihi 2022

Matematikte önemli bir yere sahip olan Pi sayısına özel Dünya Pi Günü her yıl mart ayında etkinliklerle kutlanıyor. Google arama motorunun da her yıl Pi Günü için özel olarak çizimlerle kutladığı Pi Günü ne zaman, neden kutlanır? İşte, Dünya Pi Günü tarihi ve kutlamaları hakkında bilgiler...

Pİ GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Pi Günü, ünlü matematik sabiti Pi (π) sayısının anısına özel kabul edilmiştir ve her yıl 14 Mart tarihinin saat 1.59 itibarıyla kutlanmaktadır. Bunun sebebi ise Amerikan tarih formatında bu günün 3.14'ün 1.59 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının en yaygın kullanımını anımsatmasıdır.

Pİ SAYISININ DEĞERİ KAÇTIR?

Pi sayısı için en yaygın yaklaşım 3,14'tür. Gerçek değeri ise 3,141592653589793238462643383... şeklinde devam etmektedir. Çemberin çevresinin ve alanın hesaplanması başta olmak üzere matematik, geometri ve fizik gibi bilimlerde büyük bir öneme sahiptir.

Pİ GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Pi Günü'nün bilinen ilk resmi kutlanması Larry Shaw ve diğer çalışanlar ile birlikte tarafından 1988'de, Shaw'ın fizikçi olarak çalıştığı, San Francisco Exploratorium'da gerçekleşmiştir.

12 Mart 2009'da ABD Temsilciler Meclisi, 14 Mart 2009 tarihini Ulusal Pi Günü ilan etti.