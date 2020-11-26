Peynirin Dişlere Faydaları Neler?

Uzmanlar, ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını da etkilediğini ifade ediyor. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları vücutta kalp-damar rahatsızlıklarından kemik erimesine kadar pek çok hastalık riskini artırıyor. Güncel bilimsel çalışmalar, peynirin ağız ve diş sağlığı açısından en koruyucu besin olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle kalsiyum, fosfor ve protein bakımından zengin olan peynir tüketimi, ağız ve diş sağlığını olumlu yönde etkiliyor, peynir dişleri asit erozyonuna karşı koruyor.

Son yıllarda ağız ve diş sağlığı ile besinler ve beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelendiği pek çok bilimsel çalışma yapıldı. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan bu çalışmaların sonucunda, ağız ve diş sağlığı açısından peynirin tüm besinler arasında en çok koruyucu olduğu bildirilmiştir.

Peynir yıpranan diş minesinin tamirine yardım eder

Karbonhidratların unlu, özellikle de şekerli besinlerin tüketilmesiyle birlikte, bakteriler dişler / diş plakları üzerine yerleşir, tükürük amilazı ile parçalanan karbonhidrat artıkları asit bir ortama neden olur. Asit ortam dişlerin mineral dokusunu çözerek, diş minesinin bozulmasına ve diş çürüğünün başlamasına yol açar. Tükürük eksikliği ya da ağız kuruluğu da diş çürümelerine neden olmaktadır.

Peynir ise, tükürük akışını uyarır ve ağız içi asit ortam oluşmasını engeller. Unlu özellikle de şekerli besinler yenilip içildikten sonra, peynir tüketilmesi durumunda, ağız içindeki asit ortam hızla geriye döner, nötralize olur ve diş çürümesini önler. Araştırmalara göre; peynirin sadece asidin zararlı etkisini azaltmakla kalmadığı, aynı zamanda yemekler sırasında yıpranabilen diş minesinin tamirine de yardımcı olduğu bildirilmektedir.

Peynir ağız ve dişler için doğal bir koruyucudur

Peynir süt proteininin rennin enzimi ile çökeltilmesi sonucu oluşan bir besindir. Çökelti protein (kazein) ve kalsiyumdan zengindir. Karbonhidrat içermez. Peynir ayrıca diş yapımında önemli rolü olan fosfor bakımından da zengindir. İşte tüm bu içeriği ile peynir, ağız ve dişler için tükürükten sonra gelen doğal bir koruyucudur.

Günde en az 2, tercihen 3 kez dişlerin fırçalanması, şekerli ve tatlı türünden besinlerden uzak durulması, bu mümkün değilse şekerli ve tatlı türünden besinler tüketildikten sonra dişlerin fırçalanması ve yemeklerin sonunda mutlaka peynir tüketilmesi diş çürüklerine karşı koruyucu etki yaratır.