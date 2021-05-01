Peygamber Kılıcı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Peygamber Kılıcı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Peygamber kılıcı çiçeği olarak adlandırılan özellikle iç mekan süs bitkisi olan çiçeğin en önemli özelliği görsel olarak bir kılıcı andırması olmaktadır. Halk arasında kılıç çiçeği olarak da kullanılmaktadır. Birkaç çeşidi ve rengi bulunan çiçek mekanlarda daha şık ve rahat bir izlenim bırakmaktadır. Yapraklarını dökmemesi ve kolay bakımı sayesinde birçok ofis veya işyerinde mekanı canlandıran özelliğiyle tercih edilmektedir.

Peygamber Kılıcı Çiçeği Nedir?

Peygamber kılıcı çiçeği kılıç görünümünde yaprakları olan düz bir şekilde uzayarak geliştiği gibi gelişme esnasında etrafında küçük yavru yaprakları oluşan iç mekan süs bitkisidir. Halk dilinde kılıç çiçeği, paşa kılıcı olarak anılmaktadır. Çiçeğin çeşidine göre yeşil renkte olduğu gibi yeşil kenarlarında beyaz veya sarı şeritler bulunan yapraklar olan çeşitleri de bulunmaktadır.

Peygamber Kılıcı Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Peygamber kılıcı çiçeği bakımı kolay olan bir çiçek olduğu için iç mekanlarda tercih edilmektedir. Peygamber kılıcı çiçeği bakımı kenarlarında oluşan yumruları sebebiyle saksısı dar geldiğinde yapılmaktadır. Toprağının yumuşak ve mineral bakımından zengin olması için arada sırada toprağı yenilenmelidir. Peygamber kılıcı çiçeği sulama dengesi iyi ayarlanması gereken bir bitkidir. Sulama konusunda hassas yapıda özellik göstermektedir. Bakımı yapılırken saksının dip kısımlarına geçirgen olması için taş veya odun parçaları eklenebilmektedir. Böylelikle bitkinin köklerinin hava alması sağlanarak su ile direk teması engellemektedir.

Peygamber Kılıcı Çiçeği Nasıl Ekilir?

Peygamber kılıcı çiçeği çiçeğin köklerinde oluşan sürgünlerin alınmasıyla dikilmektedir. Peygamber çiçeği tohumdan değil sürgünler yoluyla dikilmektedir. Çiçeğin köklerinde oluşan yeni sürgünler alınarak dikimi yapılmaktadır.

Peygamber Kılıcı Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Peygamber kılıcı çiçeği kök kısımlarında bulunan sürgünler alınarak çoğaltılabilmektedir. Peygamber kılıcı çiçeğinin sürgünleri alınarak ayrı saksılara konularak çoğaltılır. Diğer bir çoğaltma yöntemi ise koparılan yaprağın suda çimlenmesini sağlamak yoluyla olmaktadır. Peygamber kılıcı çiçeği çoğaltmak için toprağı döküldükten sonra bitkinin kökleri sürgünlerden dikkatlice ayrılmalıdır. Ayrılan sürgünler yeni hazırlanmış saksılara ekilmek suretiyle çoğaltılabilmektedir.

Peygamber Kılıcı Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Peygamber kılıcı çiçeği tohumları çiçek üzerinde bulunmamaktadır. Peygamber kılıcı çiçeği daha çok köklerindeki sürgünlerin koparılmasıyla çoğaltılabilmektedir. Köklerindeki sürgünleri ise bitki geliştikçe kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Peygamber Kılıcı Çiçeği Nasıl Sulanır?

Peygamber kılıcı çiçeği sulama ihtiyacı topraklarındaki nem durumuna göre değişmektedir. Peygamber kılıcı çiçeği fazla sulamadan kolay etkilenerek köklerinde çürüme oluşabilmektedir. Bitkinin saksısında suyu aktaracak delikler olmasına ve aşırı sulamamaya dikkat edilmelidir. Peygamber kılıcı çiçeği yetiştiriciliğinde en dikkat edilmesi gereken konu sulama olmaktadır. Yeterince güneş alan yerlerde bitki suyu emerek yetişirken az güneş alan yerlerde bitki suya doyarak altında biriken su miktarı köklerinin zarar görmesine neden olabilmektedir.

Evde Peygamber Kılıcı Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Peygamber kılıcı çiçeği iç mekan süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Ev ortamında kolaylıkla çoğaltılarak yetiştirilebilen bir çiçek olmaktadır. Peygamber kılıcı çiçeği çabuk sürgün vererek yetişebilmektedir. Yeterli bakımı ve şartları oluşturulduğunda bitkinin yetiştiriciliği kolaylıkla yapılabilmektedir. Peygamber kılıcı çiçeği bitkisi küçük saksılarda çoğaltılarak satışı yapılabilen iç mekan bitkisi olmaktadır.

Peygamber Kılıcı Çiçeğinin Adının Anlamı Ve Latince Adı Nedir?

Peygamber kılıcı çiçeği şekli kılıca benzediği için bu adı almaktadır. Çiçeğin Latince adı sansevieria trifascata olarak bilinmektedir.

Peygamber Kılıcı Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Çiçeğin en belirgin özelliği diğer çiçekler gibi çiçek değil düz bir şekilde büyüyerek kılıç şeklinde çoğalmasıdır. Özellikle iç mekanlarda az güneş ışığı alan yerlerde de yetişebilen az bakımla yetişebilen bir çiçektir. Belirli sıcaklığa ihtiyaç duyduğu için 7 dereceden daha az sıcaklığa dayanıklı değildir.

Peygamber kılıcı çiçeği yapraklarında şeritleri olan türleri olduğu gibi tek yeşil renk olan çeşitleri de bulunmaktadır. Peygamber kılıcı halk arasında kılıç çiçeği olarak yetiştirilmektedir. Uzun süre yetiştirilebilen yeterli güneş ışığı aldığında 1 metreye kadar uzayabilen bir çiçektir.

Peygamber kılıcı çiçeği ortamda yeterli nemi alamadığı durumlarda yapraklarına su püskürtme yapılarak nem sağlanmalıdır. Kılıç çiçeği bakımı yapıldığı zaman çok yıllık bir bitki olarak iç mekanları süslemektedir.

Peygamber kılıcı çiçeği yapı olarak yaprak dökmemektedir. Kılıç şeklindeki yaprakları zamanla uzayarak büyümektedir. Tam olarak olgunlaşan yapraklar koparılarak çimlendirildikten sonra çoğaltmak için kullanılmaktadır.

Peygamber kılıcı çiçeği bitkisi kırılabilen sert yaprakları olduğundan taşıma esnasında dikkat isteyen bir bitkidir. Havayı temizleyerek ortama renk katmaktadır.