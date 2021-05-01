Peygamber Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Peygamber Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Peygamber çiçeği bitkisi doğal olarak yetişen daha sonra bahçe ve dış mekanlarda süslemek için ekilerek çoğaltılan bir çiçek türüdür.

Peygamber Çiçeği Nedir?

Doğal ortamında rastlanılan bitki diğer adı mavi kantaron olarak adlandırılmaktadır. Çiçeklerinde mavi yaprakları olması papatya görünümünde olması tarlalarda kendiliğinden yetişen bir bitkidir.

Peygamber Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Peygamber çiçeği bitkisi doğal ortamında yetişmekte olan bir bitkidir. Bitki tarlalarda ekinliklerde kendiliğinden yetişmektedir. Peygamber çiçeği bitkisi özel bir bakım gerektirmeyen mevsimsel ve doğal bir çiçektir.

Peygamber Çiçeği Bitkisi Nasıl Ekilir?

Peygamber çiçeği bitkisi tohumları alınarak ekilebilen bir bitkidir. Doğal ortamda kendiliğinden yetişmesine karşın tohumları alınarak yetiştirilebilmektedir.

Peygamber Çiçeği Bitkisi Nasıl Çoğaltılır?

Peygamber çiçeği bitkisi tohumlarının ekilmesiyle çoğaltılan bir mevsimsel bitkidir. Dış mekanlarda ve açıklıklarda yetişmektedir.

Peygamber Çiçeği Bitkisinin Tohumları Nasıl Olur?

Peygamber çiçeği bitkisinin tohumları papatya şeklinde yetişen çiçeklerin çiçek kısımlarından elde edilmektedir.

Peygamber Çiçeği Bitkisi Nasıl Sulanır?

Peygamber çiçeği bitkisi sulama koşullarında sadece mevsimsel yağışlarla sulanabildiği gibi özel olarak yetiştirildiğinde topraktaki nemi sağlayacak şekilde sulanmalıdır. Peygamber çiçeği bitkisi uzun süre sulanmaması gereken yarı kurak ve kumsal topraklarda yetişebilmektedir. Peygamber çiçeği bitkisi doğal şartlara uyumlu ve dışarıda yetişen bir bitkidir. Sulama ihtiyacını topraktaki nemden kolaylıkla depolama özelliği bulunmaktadır. Özellikle ilkbahar döneminde gelişen yaprakları sayesinde yağmurlardan su ihtiyacını karşılamaktadır. Çiçeklenme döneminde daha az suya ihtiyaç hisseden bir bitkidir.

Evde Peygamber Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Peygamber çiçeği tohumları alınarak dış mekanlarda yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Peygamber çiçeği bitkisi doğal ortamlarda kendiliğinden yetişmesi nedeniyle ekildikleri yerlerde kendiliklerinden tekrar yetişebilmektedir. Peygamber çiçeği bitkisi devedikeni cinsi olup doğal olarak kendiliğinden yetişmektedir. Yetiştirilmesi veya aşılanarak yetişmesi doğal ortamda bulunan bitki ile birebir fayda ve etki bulundurmamaktadır. Bitki doğal ortamında yetiştiği zaman şifalı bir bitki olarak kullanılmaktadır.

Peygamber Çiçeğinin Adının Anlamı ve Latince Adı Nedir?

Peygamber çiçei bitkisi nadir olarak bulunan doğada yetişen farklı renklere sahip bir bitki olduğu için Peygamber çiçeği olarak adlandırılmaktadır.

Peygamber çiçeği bitkisi Latince adı ise Centaurea cyanus olmaktadır.

Peygamber Çiçeği Bitkisinin Özellikleri Nelerdir?

Peygamber çiçeği bitkisi doğal ortamda kendiliğinden yetişen şifalı ve yararlı bir bitkidir. Sağlığa birçok faydası olan ve eski dönemlerden bu yana sağlık için kullanılan bir bitki tohumu olarak kullanılmaktadır. Peygamber çiçeği bitkisi çiçeklerinin alt kısımları dikenli bir yapıya sahiptir.

Çiçeklerin en üst kısımları mavi renkte çiçeklerin iç kısımları ise mor renkte oluşmaktadır. Peygamber çiçeği bitkisi doğal ortamından alınarak aşılandığı zaman dış mekan süs bitkisi şeklinde kullanılabilmektedir. Doğal haliyle yabani bir özellik gösteren bitkinin yetiştirilmesi ve çoğaltılması zordur. Peygamber çiçeği bitkisi doğal şartlarda yetiştiği için yetişme şartlarını iyi ayarlamak gerekmektedir.

Peygamber çiçeği bitkisi mavi renkte bulunduğu için mavi kantaron olarak da adlandırılmaktadır. Peygamber çiçeği bitkisi doğal ortamda son yıllarda nadir bir tür olarak az olarak rastlanmaktadır. Doğadaki yaklaşık 600 kadar çeşidi bulunan bir çiçektir. Çiçeğin türleri yaygın olarak bazı kesimlerde kolaylıkla yetişmektedir. Peygamber çiçeği bitkisi haziran ve ağustos aylarında çiçek açan bir bitkidir. Çiçeklenme süresi sınırlıdır. Bitkinin tohumlarının döküldüğü yerde kendiliğinden yetişebilme özelliği bulunmaktadır. Peygamber çiçeği bitkisi tarlalarda çoğunlukla belirli aralıklar ile bulunan bir çiçek türüdür. Peygamber çiçeği bitkisi doğal haliyle bir topluluk içinde yetişmemektedir.

Peygamber çiçeğinin bir çok yeni türü keşfedilmektedir. Mor ve mavi tonlarının yanında beyaz renkte çiçeklerde nadir bir tür olarak son zamanlarda ortaya çıkmıştır.

Peygamber Çiçeği Bitkisinin Faydaları Nelerdir?

Peygamber çiçeği bitkisi vücuda rahatlık ve zindelik vermektedir. Peygamber çiçeği bitkisi ile yapılan çay idrar söktürücü özellik olarak faydalı olmaktadır. Bitkinin çay olarak içilmesiyle vücuttaki ödemleri atmasının yanında böbrek taşlarını düşürmekte ve böbrekleri temizlemekten faydalıdır.

Peygamber çiçeği bitkisi faydaları arasında öksürüğe, nefes darlığına ve üst solunum sistemi rahatsızlıklarına karşı iyi gelmektedir. Peygamber çiçeği bitkisi antioksidan özellik göstererek vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardım etmektedir.

Peygamber çiçeği bitkisi kaynatılarak cilt üzerindeki deri kaşıntı ve rahatsızlıklara şifalı olmaktadır. Peygamber çiçeği çayı kan temizlemek için kullanılmaktadır. Bitki ile yapılan çaylar vücuttaki iltihabı atmaya faydalı olmaktadır. Peygamber çiçeğinin faydalarının yanında hamileler ve alerjik bünyeli kişiler için önerilmemektedir. Peygamber çiçeği şifa amaçlı kullanılırken kullanılan doza dikkat edilmelidir.