Petunya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Petunya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Bahçe ve dış mekan süslemede rengarenk çiçekleri ile görsel bir şenlik havası oluşturan petunya çiçeği bahçelerde yaygın olarak yetişebildiği gibi saksı içerisinden sarkan çiçekleri ile de tercih edilen bir süs bitkisidir.

Petunya Çiçeği Nedir?

Petunya çiçeğinin kökeni Arjantin olmaktadır. Solanacear familyasına ait bir süs bitkisi olmasının yanında çiçekleri borazan şekline benzeyen değişik bir yapıdadır. Petunya çiçeği bakımı kolay uzun süre çiçek açan birçok renkte çiçek çeşitleri bulunan geniş alanlara dikildiğinde alana yayılan bir süs bitkisidir. Petunya çiçeği kokusu olmayan bir çiçektir. Görsel olarak alanları kaplayarak yaygın bir görüntü oluşturmaktadır. Çiçek renkleri arasında kırmızı, pembe, sarı, mor, beyaz, mürdüm ve içi içe geçen ebruli renklerde çiçekleri bulunmaktadır.

Petunya Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Petunya çiçeği dikilen toprak geçirgen ve yumuşak toprak olmalıdır. Aşırı sulama ve aşırı güneşlenme bitkiye zarar vermektedir. Petunya çiçeğinin solan çiçekleri ve kuruyan kesimleri alınarak bakımı yapılmaktadır. Petunya çiçeğinin diplerinde bulunan ot veya kuru çiçek kalıntıları temizlenerek bitkinin kökleri hava alması sağlanmaktadır. Petunya çiçeği çiçek açma döneminden önce ek besin verilerek uzun süre canlı ve dayanıklı çiçek açması sağlanabilmektedir.

Petunya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Petunya çiçeği tohumdan ekilebildiği gibi fide halinde de dikimi yapılabilmektedir. Tohumları ilkbahar başlangıcında ekilebilen çiçeğin fide haline ilkbahar sonlarında gelmesi sağlanmaktadır. Fide halinde dikilen bitki kökleri yumuşak geçirgen toprak da daha hızlı yetişmektedir.

Petunya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Petunya çiçeğinin çoğaltılması için fide yöntemi ile yetiştirilmesi gerekmektedir. Çiçeklerin tohumları köklerindeki toprağa dökülerek çiçeğin dibinde oluşabilmektedir. Çoğaltma petunya çiçeğinde budama ve çelik yöntemi ile yapılmamaktadır. Petunya çiçeği budama konusunda narin bir yapıda olmaktadır. Budama sadece kurumuş dal veya çiçeklerin alınması ile yapılmaktadır. Çoğaltılması için tohum olarak ekilmesi gerekmektedir.

Petunya Çiçeğinin Tohumu Nasıl Olur?

Petunya çiçeği tohumu çiçeklerin açmasıyla içlerindeki tohumlar ile oluşmaktadır.

Petunya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Petunya çiçeğinin sulama sıklığı toprağın geçirgen ve yumuşak olmasından kaynaklı olarak sıklıkla yapılmalıdır. Sulama için toprağın nem gerekliliği belirlenmelidir. Fazla ve eksik sulama çiçeklerin dökülmesine ve bitkinin kurumasına yol açtığı gibi bitkinin köklerinin çürümesine de neden olmaktadır.

Evde Petunya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde petunyaçiçeği yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Soğuk ortamlardan çabucak etkilenen petunya çiçeği için ılıman iklim koşulları oluşturarak çiçeğin tohumdan yetiştirilmesi yapılabilmektedir. Filizlenen tohumlar fide haline getirilerek yetiştirilir. Petunya çiçeğinin tohumları çok küçük yapıda olduğu için ekiminde özen göstermek gerekmektedir.

Petunya Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Petunya çiçeği umut anlamına gelmektedir. Petunya çiçeğinin bir çok renkte ve canlı renkleri ile insana bakar gibi bir görüntüsü olması nedeniyle umut veren anlamına da gelmektedir.

Petunya Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Petunya çiçeğinin Latincesi petunia hybrida olarak bilinmektedir. Fransızca olarak petun şeklinde kullanılmaktadır. Halk arasında ise borazan çiçeği veya kahkaha çiçeği olarak bilinmektedir.

Petunya Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Petunya çiçeğinin en önemli özelliği çok çeşitli renklerde bulunmasıdır. Yaz aylarında bahçe ve dış mekan süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Petunya yaz aylarında ve olan kış soğukluğuna dayanıksız bir bitkidir. Petunya çiçeğinin birçok renk seçeneği olmasının yanında kokusu bulunmayan bir çiçektir.

Petunya çiçeği bahçede bir alana dikildiğinde yayılarak yetişebilmektedir. Saksıya dikildiğinde ise çiçekleri aşağıya sarkan bir sarmaşık görüntüsü oluşturmaktadır. Petunya çiçeği dış mekan süsü olarak mekanı daha yoğun çiçeklenmiş şeklinde bir görüntüyü sağlamaktadır. Yaz sıcaklıklarında sabah erken saatlerde ve akşam saatlerinde sulanmaları uygun olmaktadır.

Petunya çiçeğinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Çiçekleri borazan şeklinde olduğu için arılar için vazgeçilmez konaklama alanı olmaktadır. Doğada aşılanmamış hallerde de bulunan çeşitleri olmaktadır. Petunya çiçeği çabuk yeşeren ve kısa zamanda çiçek açan bir bitkidir.

Petunya çiçeği ilkbaharda dikildikten kısa bir süre sonra çiçek açarak çiçekleri yaz sonu ile sonbahara kadar açık kalan bir süs bitkisidir. Kış soğukları gelene kadar çiçekli olarak kaldığı da bilinmektedir. Çiçekleri çeşitlerine göre küçük, orta ve büyük çiçekli formları da bulunmaktadır.

Petunya çiçeği saksılara bir kaç fidenin yaklaştırılmasıyla dikilebilmektedir. Petunya çiçeği toprağa dikildiğinde 5 ile 10 cm mesafe bırakılırsa zamanla gelişen bitki kökleri bu mesafeyi kaplayabilmektedir. Merdiven kenarlarına sarkaçlara ve dış mekanda bir çok alana dikilebilmektedir.