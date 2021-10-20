Peryavşan otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Peryavşan otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Dünyanın birçok farklı Bölgesi'nde doğal şekilde yetişen peryavşan otu, aynı zamanda Türkiye'de de yetişmektedir. Özellikle sağlık açısından sonra önemli faydaların yanı sıra, sarmaşık biçiminde farklı bir görsel yapıya sahiptir.

Peryavşan Otu Nedir?

Kısa süre içerisinde bol miktarda yetişme özelliğine sahip olan otlardan biri peryavşan otudur. Boyları genel olarak 20 ila 50 cm arasında değişkenlik gösteren bu ot, kısa sürede yetişkin noktaya ulaşmaktadır. Aynı zamanda yetiştiği bölgeye ve alana bağlı olarak dik ya da yatık bir görüntüye sahip olabilmektedir.

Peryavşan Otu Ne İşe Yarar?

Özellikle birçok farklı hastalığın tedavisinde kullanılan takviye ot çeşitleri arasında peryavşan otu geliyor. Daha çok hastalıkların iyileşme süreci için destek amaçlı değerlendirilen bitki olduğunu söylemek mümkün. Diğer yandan güç kuvvet vermesi ile beraber bağışıklık sistemi nedir önemli oranda güçlendirmektedir.

Peryavşan Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Peryavşan otu Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen bir bitki türüdür. Aynı zamanda Avrupa ve Kuzey Afrika ile beraber Asya’da da yetişen bir bitki olarak öne çıkıyor. Genelde kıyı alanları seven ve sulak bölgede yetişen bir bitki olduğunu da söylemek mümkündür. Bu sebepten dolayı genel olarak bulunduğu bölgeye göre eğik ya da yatık şekilde görüntüye sahip olabiliyor.

Peryavşan Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Daha çok sulak alanlarda yetişmeyi seven bir bitki olduğunu belirtebiliriz. Bu sebepten dolayı mevsimsel açıdan yıl boyunca yağış alan bölgelerde yetişir. Tabii aynı zamanda ışık alan ve sıcağı seven bir bitki olarak da ön plana çıkıyor. Amaca ya da ihtiyaca bağlı olarak faydaları üzerinden aynı zamanda yetiştirilen bir bitki olduğunu söylemek mümkündür. Fakat yetiştiği bölgede yaygın bulunduğu için doğal olarak toplanan bir bitkidir.

Peryavşan Otu Nasıl Kullanılır? Peryavşan Otunun Kullanımı

Peryavşan otu genel olarak çayından faydalanmak suretiyle kullanılmaktadır. Kendini özel bir aroması bulunan ve kokusu üzerinden lezzetli bir çay türü olduğunu söylemek mümkün. Özellikle çayı demledikten sonra bal ile tatlandırılması süretiyle kullanmak daha güzel bir tercihtir. Taze maydanoz eşliğinde kaynatıldıktan sonra bal ile karıştırılarak keyifli bir şekilde tüketilebilir.

Peryavşan Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Özellikle oldukça fazla faydası ile beraber birçok hastalığa karşı peryavşan otu ön plana çıkıyor.

- Nefes darlığı konusunda tedavi edici bir etkisi bulunur.

- Sindirimi kolaylaştırır ve iştah açar.

- Gaz giderici bir etkisi vardır. Bu yüzden bebeklerde yaygın kullanılır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Vücut direncini arttırır.

- Bağırsaklardaki parazitleri yok etmede yardımcıdır.

- Kabızlığı önler.

- Kan basıncını düzenler.

- Yaralar için iyi gelir.

Peryavşan Otunun Zararları Var mıdır?

Özellikle peryavşan otunun zararı olup olmadığı merak edilmektedir. Genel olarak herhangi bir zararı olmaması ile beraber, ayrıca yan etkisinin bulunmadığı biliniyor. Tabii aşırı tüketim ile birtakım istenmeyen durumlar doğal olarak yaşanabilir.

Peryavşan Otu Nerede Satılır?

Peryavşan otu doğal alanlarından elde edilmesi ile beraber aynı zamanda aktarlar üzerinden de temin edilebilir. Böylece özellikle çayı üzerinden değerlendirilmek suretiyle birçok farklı faydasından yararlanmak mümkündür.