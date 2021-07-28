Peridot Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? İletişim Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Peridot Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Peridot, olivin ailesinin bir mineralidir. Tamamen kendine has bir rengi vardır. Fakat yine de Zümrüt ile de karıştırılmaktadır.

Peridot Taşı Nedir?

Canlı bir şekilde parlak ve çarpıcı olan Peridot, efervesan yeşil tonlarıyla bilinen bir mineraldir. Çoğu allokromatik değerli taştan farklı olarak, bu kendine özgü güzelliğin rengi, kimyasal bileşiminden kaynaklanmaktadır. Peridot'un yeşil rengi, soluk yeşilden şişe yeşiline ve koyu yeşile kadar değişir. Ağustos ayının doğum taşıdır ve 16. yıl dönümlerini kutlayan çiftler için çok uğurlu bir taştır.

Peridot Taşı Ne İşe Yarar?

Ağustos ayının resmi doğum taşı olan Peridot güç ve denge ile ilişkilendirilir. Zihin ve bedeni uyumlu hale getirerek huzur, sağlık ve dinlenme getirdiğine inanılır. Ayrıca yaratıcılığı artırdığı ve ruh halinizi iyileştirdiği düşünülmektedir.

Peridot Taşı Nerelerde Bulunur?

Esas mineral formunda Peridot, Olivin olarak bilinir ve dünyanın her yerinde bulunabilir. Olivin kelimesini ilk kez duyuyorsanız, lav, meteoritler, ultra matik ve mafik kayalarda yaygındır. Doğal taş ya da mücevher satan dükkanlarda bulunabilir.

Peridot Taşı Nasıl Anlaşılır?

Peridot, daha resmi olarak, camsı bir parlaklığa sahip bir magnezyum, demir silikat olan mineral Olivin olarak bilinir. Renk açısından, bu mücevher sarımsı-yeşil ve bazı durumlarda saf yeşilin değişen tonlarında olabilir. Renk tonlarına dikkat ederek taşın orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ayrıca ucuz bir peridot taşı bulamazsınız.

Peridot Taşı Nasıl Kullanılır?

Peridot taşının teninize değmesi gerekmektedir. Bu yüzden yüzükler, küpeler, kolyeler ve bilezikler bulabilirsiniz.

Peridot Taşı Faydaları Nelerdir?

Peridot antik çağda çok ünlü bir taştı. Bu taş Zümrüt yerine geçmekteydi. Peridotlar, kendileriyle ilişkili büyülü ve mistik özelliklere sahiptir. Faydalarından bazıları şunlardır;

Peridotlar insanlarda gücü ve canlılığı arttırır,

Kullanıcı üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptirler. Ayrıca insanların yaşamlarına mutluluk ve sıcaklık getirdikleri söylenir,

İnsanlarda kaygıyı azaltır,

Kolye olarak kullanıldıklarında olumsuz duygulara karşı koruyucu olurlar,

İnsanların ilişkileri ve değerlerini anlamalarına yardımcı olurlar. Bu taş mutluluk, sevgi ve hakikat ile ilgili olduğu için insanlara doğruluk duygusu aşılar ve akılcı düşünmelerini sağlar,

Bu taş olumsuzlukları serbest bırakır ve düşüncelere netlik getirir,

Şöyle söylenir Peridot taşları akciğerler, göğüsler, bağırsaklar, dalak ve lenf ile ilgili hastalıkların iyi şifacılarıdır,

Muska olarak giyildiğinde Peridot taşları astım ve sinüslere iyi gelir. Göz, mide, tiroid, karaciğer ve diğer vücut parçaları üzerinde sihirli etkiler veren hemşirelik güçleri vardır,

Öfke, korku, depresyon, sinirlilik, kaygı ve kıskançlığı hafiflettiği bilinmektedir,

Ayrıca insanlara zihin açıklığı, iyi uyku, rahatlama ve rahatlık getirmeye yardımcı oldukları söylenir,

Onlar sevginin taşıdır ve sevgiyi beslediği bilinmektedir,

Kullanıcıya sağlık ve maneviyatta çok fazla gelişme sağlarlar,

Hayatınızdaki parayı ve diğer birçok iyi şeyi tezahür ettirme gücüne sahiptirler.

Peridot Taşı Özellikleri Nelerdir?

Peridot, şefkat taşı olarak kabul edilir ve sağlık, dinlendirici uyku ve ilişkilerde barış içinde çaldığına inanılır. Duyguları ve zihni dengelediği de belirtilmiştir. Üzerinde Peridot taşıyanlar genellikle çok mutlu ve halinden memnun insanlardır. Zevk ve neşe getirirken, belagat ve yaratıcılığa ilham verir. Ek olarak, Peridot taşının sevgiyi çektiği, öfkeyi giderdiği ve gençleşme duygusu getirdiği biliniyor.

Peridot Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

İyileştirici özellikleri çok olan Peridot yüzük, kolye, bileklik ve tesbih yapımı için popülerdir. Gevşek değerli taşlar kullanabilir veya onları yüzük, kolye veya bilezikler haline getirebilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin, Peridot size her zaman iyi görünecek ve her duruma uygun olacaktır.

Peridot Taşı Temizliği ve Bakımı

Peridot, dayanıklı bir taş olmasına rağmen, ateş gibi aşırı ısı kaynaklarından uzak durmak da önemlidir. Pencere pervazında ve güneşte uzun süre kalmak bile Peridot değerli taş takılarına zarar verme potansiyeline sahiptir. Peridot mücevherlerini temizlemenin en iyi yolu ılık sabun ve sudur. Tüy bırakmayan, yumuşak, aşındırıcı olmayan bir bez yardımı ile temizleyebilirsiniz.