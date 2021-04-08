Penye Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Penye Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Halk dilinde kumaş çeşitleri içerisinde bilinen penye; bir tür pamuk ipliği ile üretilmektedir. Pamuk ipliği türlerinden üretilen kumaşlara ise penye kumaş adı verilmiştir. Penye iplikler, pamuk ipliklerinden üretilen çok kaliteli iplikler arasındadır. Oldukça uzun pamuk elyaflarından üretilen penye kumaş, dayanıklı ve yumuşak görünümüyle oldukça iyidir.

Penye Kumaş Nedir?

Son dönemlerde çok sıklıkla tercih edilen kumaş çeşidi şeklinde bilinen penye kumaş, aslında bir tür pamuk ipliğinden üretilmektedir. Pamuk iplikleri sayesinde üretilen penye kumaşlar oldukça kaliteli kumaşlardır. Penye kumaşın anlamı; Fransızca dilinde taramak fiilinden dilimize yerleşmiştir. Türkçede ise tişört ya da üst giyim kıyafetleri için kullanılmaktadır. Çok uzun pamuk elyaflarından sağlanan bu kumaşın, dokusu oldukça yumuşaktır. Çok dayanıklı ve esnek olan, temiz, düzgün yüzeyli, parlak bir görüntüye sahiptir. Bunun yanı sıra, penye kumaşı başka kumaşlarla kıyaslandığı zaman görünüm şeklinde daha kaliteli bir duruşa sahiptir.

Penye Kumaş Nasıldır?

Penye kumaş; pamuk elyaflarının geçmişinden bugüne dek kullanıldığı tahmin edilmektedir. Pamuk; pamuk bitkisinin tohum kısmını sarmış olan lifli, uzun tüylerin bükülmesiyle sağlanan doğal bir maddedir. Bu lifler, kalınlık ve boy şeklinde farklılık gösterirler ve emici özelliği taşırlar. Bu durumun da pamuğun, kıyafetlerde rahat olmasını ve yumuşaklaşmasını kolaylaştırır. Pamuklu kumaşların nefes almasıyla beraber penye kumaşlarda sıcak mevsimlerde yaygınca kullanılmaktadır.

Penye Kumaş Terletir mi?

Penye kumaş çeşidi; nefes alma özelliğine sahip olmasından ötürü terlemeye neden olmaz. Bundan ötürü daha çok yaz mevsiminde çok sık kullanılır. Penye kumaş, bu özelliğinden ötürü yalnızca giysi ürünlerinde değil, pek çok üründe tercih edilmektedir.

Penye Kumaş Özellikleri

Penye kumaş özellikleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Penye kumaş, tekstil sanayisinde çok sık kullanılan bir kumaş çeşididir.

- Penye kumaş çeşidinin, genel olarak esnek bir yapıya sahip olduğu belirtilebilir.

- Tarama işlemi yapılan penye kumaş, çıkıntılı ve kısa iplikleri ortadan kaldırdığından ötürü yumuşak bir görünüme sahiptir.

- Penye kumaşlar, normal pamuk kumaşlara göre çok daha yumuşak bir dokuya sahiptir.

- Penye kumaşın, hava geçirmesinden ötürü kullanım sahalarına göre farklılık göstermektedir.

- Penye kumaş, kıyafet sektöründe çokça kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise kumaşın terletme özelliğinin bulunmamasından kaynaklıdır.

Penye Kumaş Kullanım Alanları

Penye kumaş; genel olarak iç giyim, çorap, ev tekstilinde ve pijamalarda kullanılmakta olan bir kumaş çeşididir.

Penye Kumaş Esnek midir?

Penye kumaş, genellikle esnek bir kumaşa sahiptir.

Penye Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Penye kumaş; sıcak su içerisinde yıkanıp, sıkılmaya müsait bir kumaş çeşididir. Bunun yanı sıra penye kumaşlar, asılarak kurutulabilmektedir. Nemliyken ütülenen penye kumaşların kırışıklığı daha kolay açılmaktadır. Her kumaşta olduğu üzere, penye kumaşında yıkanınca çekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla beraber uygun ısıda yıkanmaları, çekmeleri açısından oldukça önemli bir durumdur. Penye kumaş yıkanırken uygun sıcaklıklarda yıkamak, penye kumaşın en az şekilde çekmesine katkı sağlayacaktır.

Penye Kumaş Sıcak Tutar mı?

Penye kumaşın terletmeme özelliği bulunur. Hava alan yapısıyla serin tutan penye kumaş, sıcak tutmaz. Penye kumaş, kış mevsiminde kullanılması uygun olmayan bir kumaş türüdür. Penye kumaşın daha çok yaz mevsiminde, serin tutmasından ötürü kullanıldığını belirtmek mümkündür.