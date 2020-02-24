Arama motoruna bu başlığı yazıp arattığınızda forum sitelerinde “Penis rahme değer mi? Vajinanın bir duvarı var mı? Penis nereye kadar gider? Vajinada penis ucunun değdiği şey ne?” türevi soruları göreceksiniz ama cevapları bilgilenmek için değil sadece gülmek için okuyun benden söylemesi…

Penis vajinada nereye kadar girmektedir? Vajina uzunluğu ne kadardır? Penis rahim ağzına çarpıp rahme kadar ulaşır mı? Hadi gelin bugün bu soruların cevabını uzmanından öğrenelim. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk sorularımızı yanıtlıyor.

Vajina uzunluğu ne kadardır?

Vajina erişkin bir kadında uzunluğu yaklaşık 8 cm olan, iç kısmı rahim ağzı ile bağlantılı, dış kısmı kızlık zarı ile çevrili çok esnek yapılı bir kanaldır. Bu esnek yapı ilişki sırasında penis boyutu kadar esneyip açılmasını, doğum sırasında bebek çıkarken zarar görmeden açılmayı sağlar. Vajenin ön 1/3 kısmında halka gibi çevreleyen pelvik kaslar vardır.

Penis vajinada nereye kadar girer?

Erişkin bir erkekte penisin boyutu 7-8 cm dir. Ereksiyon haline geçtiğinde boyunun yaklaşık iki katına çıkabilir. Cinsel birleşme sırasında penis vajen iç kısmı olan rahimin vajene açıldığı servikse (rahim ağzı) kadar uzanır.

Penis büyüklüğü kadın için sıkıntı yaratır mı?

Penisin boyutu kişiden kişiye değişmekle birlikte sertleşmemiş bir penis 7-8 cm boyuttadır. Sertleşme olduğunda ise uzunluğu iki katına kadar çıkabilir. Kalınlığı da değişken olmakla birlikte ortalama 4-5 cm çapı arasında değişebilir. Penisin normalden uzun veya kalın olması kadın açısından cinsel birleşmede sıkıntı yaratmaz. Çünkü vajina yapısı gereği çok esnek yapıdadır. Bu esnek yapısını vajinal doğum sırasında vajenin 3500-4000 gr bir bebeğin geçişine izin verecek şekilde esneyebilmesini düşünerek kavrayabiliriz. Bu esnemeyi sağlayan mukoza yapısı sayesinde vajen zarar görmez.

Penis vajina içerisinde nereye kadar dayanır?

Penis ereksiyon haline geçtiğinde boyutu ortalama 14-20 cm e ulaşır. Kişiden kişiye bu uzunluk daha kısa veya daha uzun olabilir. Erişkin bir kadında ise vajen boyutu 7-8 cm esnek yapıdadır. Cinsel birleşme ile penis vajenin arkada rahimle birleştiği yere kadar gider ve rahim ağzına dayanır.

Penis rahim ağzına çarpıp rahme kadar ulaşır mı?

Cinsel birleşme sırasında ereksiyon halindeki bir penis vajen arkasına kadar uzanır ve vajen arka duvarında rahimin vajene açıldığı rahim ağzına dokunur. Rahim ağzı ile penis teması ağrı hissettirmez. Ağrılı durumlar enfeksiyon, endometriozis gibi bazı hastalıklarda görülür.