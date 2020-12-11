Penis Protez Cerrahisi Hakkında Merak Edilen Her Şey!

Türkiye’de penis protezi ameliyatı ilk kez 1985 yılında 30’lu yaşlarda iki kez açık kalp ameliyatı olan genç bir adama yapıldı. Bazen kişilerin yan hastalıkları olduğunda tek seçenek protez oluyor. Penis protez cerrahisi yaşam kalitesini artırıyor, yüz güldürüyor.

“Özellikle şeker, yüksek tansiyon hastalarının damar ve sinir uçlarında geri dönüşümü olmayan hasarlar meydana geliyor. Bazı nörolojik hastalıklar ve radikal ameliyat geçiren kişilerin de sinir hasarı oluşmasıyla cinsel bölgeye uyaranlar gitmeyebiliyor.

Organik kökenli sertleşme sorunu yaşayan kişilerde penis protezini tedavi seçeneklerinden biri olarak uyguluyoruz. Cinsel bölgede sertleşmeyi sağlayan odacıkların (kavernöz cisimlerin) içine cerrahi müdahaleyle sertleşmeyi temin eden bir çift protez yerleştiriyoruz. Protez, sertleşme sorununu tamamen tedavi ediyor ve yüz güldürücü sonuçlar sağlıyor.

Mutluluk çubuğu deniyor

İlk penis protezi ameliyatlarına başladıkları dönemde, hastalara konuyu anlatmakta bir hayli güçlük çekiliyordu. O zaman ortaya atılan ‘mutluluk çubuğu’ terimi hastalar tarafından kolayca benimsendi. Gerçekten de insanları mutlu eden, yaşam kalitesini pozitif etkileyen, ilişkiye giremediği için depresyonda olan hastaları tekrar hayata bağlayan bir ameliyat olduğu için, ‘mutluluk çubuğu operasyonu’ terimi daha çok kullanılıyor.

Yaşam kalitesini artırıyor

Tedavi ile hastalar gençlik dönemindekine benzer kalitede sertleşmelere sahip oluyor ve cinsel ilişkiyi kolaylıkla sağlıyor. Penis protezleri vücudunuzda kalıcı olduğundan, cinsel isteğinizin olduğu her an, cinsel ilişkiyi başarıyla gerçekleştirebiliyorsunuz, partnerinizle uyumlu olmanızı sağlıyor, cinsel yaşam kalitesini yükseltiyor.

O nedenle fiziksel, sosyal ve psikolojik durumunuzu inceleyerek, eşinizle de konuştuktan sonra protezin tipi konusunda tavsiyelerimizi sunuyoruz. Unutmayın, protez seçiminde altın standart, sizin kolaylıkla ve en pratik şekilde kullanabileceğiniz protez tipini seçmek. Tabii burada ameliyattan beklentileriniz ve protezi elle kontrol edebilme yeteneğiniz de önemli.

6-8 haftalık iyileşme süresi var

Ameliyat sonrasında genellikle ilişki için 6-8 hafta bir iyileşme dönemi gerekiyor. Bazen bu süre hastanın fiziksel koşulları iyileşme kabiliyetine paralel olarak daha da kısa olabiliyor. Hastalarımızla yaptığımız görüşmelerde, protezin kullanım amacını ve şeklini iyi anlamış olan çiftlerin ameliyat sonrasında daha çok memnuniyet yaşadığını görüyoruz. Gerçekçi beklentilere sahip olmanız, cerrahinin olası sonuç ve potansiyel komplikasyonlarını iyi kavramanız gerekiyor.

Ayrıca protezlerin geri dönüşümsüz bir ameliyat olduğunu da bilmelisiniz. Penis protezleri ile ilgili en merak edilen konu bu protezlerin dışarıdan fark edilip edilmeyeceği. Penis protezleri cinsel ilişki sırasında eş ile hiçbir zorluk veya sıkıntı yaratmaz. Özellikle pompalı ve bükülebilir tip protezler seçildiğinde, partnerinize proteziniz olduğunu söylemediğiniz takdirde fark etmesi oldukça güçtür. Dışarıdan bakan gözler ise plaj kıyafetinizle bile penis protezinizin olduğunu anlayamazlar.

Genç erkeklerde de kullanılıyor mu?

Penis protezleri daha çok orta yaş ve ileri yaş grubuna uygulansa da genç şeker hastalarına, doğuştan anatomik yapı bozukluğu olanlara, travma geçirenlere ve buna benzer organik sorunlar yaşayan gençlere de uygulanıyor.

Çocuk sahibi olmaya engel değil

Penis protezleri sadece cinsel ilişki için yeterli sertliğe ulaşılmasını sağlayan bir tedavidir. Bu tedavinin spermin boşalmasına ve dolayısı ile çocuk sahibi olmaya hiçbir engeli yoktur.

Cinsel tatmin artar

Penis protezleri ile ilişki için gereken sertlik sağlandığından hem erkek hem de partneri cinsellikten daha çok zevk alır. Hiç ameliyat yapılmamış gibi yaklaşım içinde olmanız ve ilişki öncesi romantik bir hazırlık dönemi yaşanmasına izin vermeniz de cinsel tatminin artması açısından çok önemlidir.