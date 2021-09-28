PCR testi yaptırmak durumunda olan kişiler, gün içinde sonuçlarına nereden ve ne zaman ulaşabilir araştırmalarında bulunuyorlar. Aşı sırası gelmemiş ya da aşı yaptırmamış kişilerden, iş yerleri de dahil olmak üzere çoğu yerde artık PCR testi isteniyor. Bu durum, PCR testi sonucu ne zaman, kaç saatte çıkar ve nereden bakılır sorularını da beraberinde getiriyor. İşte PCR testi ile ilgili detaylı bilgiler…

PCR TESTİ NEREDEN BAKILIR?

PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Test alınma sırasında size verilen barkod numaranızla birlikte TC Kimlik numaranızı da girerek Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Testin yapıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde açıklanabilmektedir.

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.

Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığın E-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz.

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