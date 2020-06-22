PCOS Döneminde Beslenme ve Diyet

Tedavinin ilk basamağı sağlıklı beslenme ve kilo kaybı

Kadınların yüzde 10’unda görülen PCOS, aslına bakıldığında kadınların doğru beslenmelerinin ve kaliteli yaşam sürmelerinin gerekliliğini fark etmeleri için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Tedavinin başlangıcı ve temeli doğru beslenme ve spordur. PCOS sahibi iseniz olmazsa olmaz olan kilo verme için öncelikle sağlıklı beslenmeyi keyifli hale getirmeniz gerekmektedir. Spor ve egzersiz içinse başlangıçta düşük tempoda haftada 4-5 gün 30’ar dakikalık yürüyüş ya da yüzme isabetli olacaktır.

Beslenmede bunlara dikkat!

Polikistik Over Sendromu yaşayan hastalar için öncelikle öğün atlamamak oldukça önemli bir yer tutar. Çünkü öğün atlandığında bir sonraki öğünde daha çok yemek tüketildiği için kilo alımı tetiklenmektedir. Bu noktada ise güne sağlıklı bir başlangıç için kahvaltıyı asla ihmal etmemek gerekiyor. Bunun yanında bol su içmek de tokluk hissi açısından kilo kaybına destek olmaktadır. Çünkü yetersiz su tüketimi çabuk açlık hissedilmesine, bu durum da insülin düzeylerinin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Gün boyunca ortalama 8-10 bardak su içilmesini tavsiye etmekteyiz. Eğer su içmek size zor geliyorsa, içine limon ve tarçın ekleyerek aromalandırabilir, böylelikle su alımını daha keyifli hale getirerek daha fazla su tüketebilirsiniz.

Elbette PCOS sahibi olmasak dahi karbonhidrat (şeker) tüketimini azaltmak da kilo kaybı için olmazsa olmazdır. Bu noktada hazırlamış olduğumuz düşük karbonhidratlı diyet programları ile insülin konsantrasyonunun azalmasını ve böylelikle hormon düzeylerinde olumlu etkiler olmasını sağlıyoruz. Sıklıkla görülen tatlı krizlerine karşı yapılabilecek olan ise glisemik endeksi düşük

meyveler ve kuru meyve tüketmek bu krizleri geçiştirmenizi sağlayacaktır. Testosteron yüksekliğine karşı yüksek proteinli beslenmek de PCOS tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada ise beyaz et ve yağsız kırmızı et tüketmek doğru seçenek olacaktır. Ayrıca bunlara ek olarak paketli gıdalar ve trans yağlardan uzak durmak, ekmek tüketiminde ise tahıllı ekmekleri tercih ederek balık tüketimini çoğaltmak da sağlıklı beslenme ve bu hastalığa karşı kilo kaybı sağlamak açısından önemlidir.

Diyetisyen Mehtap Yakut



