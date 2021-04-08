Pazen Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Pazen Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tekstil sektöründe özel bir yere haiz pamuklu yapıları ile dikkatleri üzerine çeken pazen kumaşlar, özellikle pijama, şalvar, elbise ile iç giyim alanında kullanılıyor. Bununla beraber hassas bebek cildine uygun giysi ve eşyalarda pazen kumaşlara rastlanmaktadır. Sağlam ve kaliteli kumaş yapıları ile geçmişten günümüze beğenilen pazen kumaşlar, eskidikçe daha yumuşak hale gelen kumaş türleri olarak diğer kumaş türlerinden ayrılıyor. Eski zamanlarda yünden yapılan pazen kumaşlar, günümüzde daha çok pamuktan yapılan kumaşlar olarak kullanıma sunulmaktadır.

Pazen Kumaş Nedir?

Pazen kumaş; bezayağı örgülü, hafif gramajı bulunan ve beyazlatılmış, pek çok alanda kullanımı tercih edilen hassas yapısı ile pamuklu türe haiz kumaşlardır. Genellikle iç kısmı tüylü bir pamuk özelliğine sahip olan pazen kumaş, dış bölümü ise perdahlı pamuk kumaş özelliği üzerinden üretimi yapılmaktadır. En fazla bilinen yönü gramajı hafifletilen bir kumaş türü olmasıdır. Pazen kumaş, çok sayıda alanda güvenilir bir şekilde kullanım potansiyeli sayesinde geniş bir alana yayılmıştır.

Pazen Kumaş Nasıldır?

Pamuklu pazen kumaşlar, dolgu iplikleri ile yumuşak bir biçimde eğilerek yapılmaktadır. Kullanımına göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Pazen kumaşların bazılarının sadece bir tarafı tüylü hafif bir kumaş iken bazıları ise düz dokuma vermek amacı ile daha kısa bir tüylenme işlemine haiz süet görünümünü alan kumaşlardır.

Pazen Kumaş Terletir mi?

Pazen kumaşlara dair en fazla yanıtı merak edilen ve araştırılan sorulardan biri pazen kumaşların terletip terletmeyeceğidir. Pazen gibi dokumasında pamuk bulunan kumaşlarda, terleme olsa bile az hissedilmektedir. Bunun temel nedeni ise pamuklu kumaşların terletmemeleri değil; teri emme özelliklerinin bulunmasıdır.

Pazen Kumaş Özellikleri

Kış aylarının gelmesi ile birçok insan pazen çarşafları sermeye başlamaktadır. Bu tercihte mükemmel derecede yumuşak olması, sıcak tutması ile bakım kolaylığı sağlaması etkili olmaktadır. Pazen çarşaflar gibi pazen kıyafetlerin sağladığı sıcaklık hissi bu kumaş türlerinin diğerlerine nazaran daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Pazen kumaşlar hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler, pazen kumaşın özelliklerini detayları ile öğrenmek istiyorlar. Pazen kumaşların başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

- Pazen kumaşlar 0 pamuktan yapılır.

- İç ve dış dokusu yumuşaktır.

- Yumuşak olmasına karşın diri yani tok bir görünüşü bulunur.

- Cilde herhangi bir zararı yoktur.

- Vücudu sarar ve sıcak tutar.

- Hafif bir gramaja haizdir.

- Bakımı kolay olup rahat hissettiren bir yapısı vardır.

- Estetik bir görünüme sahiptir.

Pazen Kumaş Kullanım Alanları

Pazen kumaşlar, üstün özellikleri ile tekstil sektöründe pek çok ürünün üretiminde kullanımı tercih edilen kumaş çeşitleri. Etek, şort, elbise, bebek kıyafetleri, temizlik bezleri, bebek battaniyesi, çarşafı, yastık kılıfları ve pijama başta olmak üzere birçok önemli ve ihtiyaç duyulan giyim eşyasında kalitesi ve sağlam yapısı ile pazen kumaşların kullanımına rastlıyoruz. Kışlık nevresim takımlarında ise sıcak tutma özelliği ile flanel pazen kumaş türleri sıklıkla tercih ediliyor. Sağlıklı ve güvenli kullanım imkanları ile pazen kumaşlar tekstil sektöründe çok sayıda ürüne damgasını vuruyor.