Pavlonya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Pavlonya (Kiri) Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ağacın ekonomik olarak faydaları oldukça fazladır ve ağaç kesildikten sonra ertesi yıl hızla gelişmektedir.

Pavlonya Ağacı Nedir?

Pavlonya ağacı çok güzel ve geniş yaprakları olan bir ağaçtır. Hızlı bir şekilde büyüyen ve düzgün gövde yapısına sahip bir ağaçtır. Çiçekleri güzel ve hoş kokuludur. Yapısı gereği oksijen üretimi oldukça yüksektir. Ayrıca toprak kaymasını önleme özelliğine sahiptir. Pavlonya ağacı peyzaj çalışmalarında da çok tercih edilen bir ağaç türüdür. Parklardan fabrika bahçelerine kadar her yere dikilebilir.

Pavlonya Ağacı Nasıl Yetişir?

Pavlonya ağacı ülkemizde de yetişen bir ağaçtır. Fakat yapısı gereği kışın çok yoğun olduğu yerlerde yaşamını sürdüremez. Ama yapısı yine de – 10 dereceye kadar dayanabilir. Ortalama olarak 10 derece sıcaklık bu ağaç için ideal bir sıcaklıktır. Pavlonya ağacı güneş ışığını sever ve gölge oranı yüksek olan yerlerde fidanlar ölür.

Düzenli yağışın olduğu yerlerde sulamanın ona göre dengelenmesi gerekir. Ayrıca sert rüzgârların olduğu yerlere dikilmemelidir. Eğer sert rüzgârların olduğu yerlere dikilecekse de ona göre şartlar hazırlanmalıdır. Pavlonya pek çok yerde yetişebilen bir ağaçtır.

Pavlonya Ağacı Bakımı

Pavlonya ağacının fidan dönemi hassas olmaktadır. Bu dönemde çok gölgeli bir ortamda kalmamalıdır. Ayrıca su sıkıntısı yaşamaması gerekir. Pavlonya suyu seven bir ağaçtır ve fidan döneminde yeterince sulanmazsa ileride bozulur. Toprak yapısına göre düzenli olarak sulanması gerekir.

Susuz kalmamalı ama çok fazla su vererek çürümesine neden olunmamalıdır. Toprak nemimin dengesi çok önemlidir. Toprak sürekli nemli olmalıdır. Sıcak iklimlerde ise sulama haftada bir yapılmalıdır. Salma sulama ile sulama yapılması en doğru sistem olacaktır. Bu ağacın kökleri oldukça derine inmektedir. Bu nedenle belli bir süreden sonra yaklaşık 2 yaşına geldiğinde sulamaya gerek kalmaz.

Pavlonya ağacının azot ihtiyacı yüksektir çünkü hızlı büyüyen bir ağaçtır. Ayrıca yaprakları da büyüktür. Kimyasal gübrelerden olumsuz etkilenir. Bu nedenle organik gübre ile gübrelenmesi gerekir. Dikimden sonra ilk 2 yıl içerisinde azotlu gübre kullanılarak, gübrelenmelidir.

Pavlonya Ağacı Nerede Yetişir?

Pavlonya ağacı Asya Bölgesinin bazı yerlerinde doğal olarak yetişebilmektedir. Bazı çeşitlerinin doğal olarak yetişmesi mümkündür. Ağacın bazı türleri de deniz seviyesine yakın yerlerde yetişir. Türkiye’de de yetişen bir ağaç türüdür. Pavlonya ağacı uzun geçmişe sahip olan bir ağaçtır. Bu ağaç 2500 yıldır yetiştirilmektedir. İlk yetiştirildiği yer ise Çin’dir. Günümüzde ise Vietnam, Kore, Japonya Güney Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya da yetiştirilmektedir. Bu ağaç yapı olarak çok hızlı bir şekilde büyümektedir.

Pavlonya (Kiri) Ağacı Özellikleri

Pavlonya ağacın fidan halinden sonra ilk yıl içinde 6 metre boyuna ulaşabilmektedir. Ağacın 8. Yılında kerestesi için kesimi yapılabilmektedir. Kerestesinin fiyatı oldukça yüksektir ve ticari açısından önemli bir ağaçtır. Yapraklarının protein yapısı yüksek olduğu için hayvan yemi olarak kullanılır. Çiçeklerinde de yoğun olarak bal özü içerdiği için arıcılıkta kullanılır. Pavlonya ağacının olduğu yerlerde rüzgârı kesmek gibi bir özelliği vardır.

Mobilya yapımında kullanılan kerestesi oldukça dayanıklıdır. Isı iletkenliği de düşüktür. Killi topraklardan çok kumlu topraklarda daha verimli olmaktadır. Güneşi çok sevdiği için gölgeli yerlere dikilmemelidir. Gübreleme yapılması konusunda hassas olunmalıdır. Kavak ağacının bir alternatifi olarak dikilebilir. Hızlı büyümesi büyük bir avantajdır. Yaprakları sayesinde kentlerdeki hava kirliliğine çözüm olabilir.

Pavlonya Ağacının Faydaları

Geniş yaprakları sayesinde hava kirliliği ile mücadele eder. Ayrıca çiçekleri arıcılık yapanlar için kullanılmaktadır. Yaprakları ise besicilik alanında kullanılabilmektedir. Oldukça değerli bitkidir ve toprağın verimliliğini çoğaltır. Su seviyesini düşürür ve tuzlanmanın önüne geçer. Rüzgârı engeller. Toprak ve hava rutubetini arttırama özelliği vardır.

Kış aylarında ısıyı yükseltir ama yazında ısıyı düşürme özelliği vardır. Kökleri oldukça derine inebilmektedir. Bu özelliği ile erozyonu önleme yapısına sahiptir. Pavlonya ağacının çiçekleri yaklaşık 3 ay boyunca ağacın üzerinde kalır. Ayrıca çok bol çiçeği vardır ve bu ballar için müthiş bir besi kaynağıdır.

Pavlonya ağacının hızlı büyümesi oldukça büyük bir avantajdır. Ağaç olgunlaştıkça kerestesi de yumuşamaktadır. Kesim yapıldıktan sonra ise kök yapısı eskisinden daha güçlü olarak gelişir. Tekrar fide masrafına gerek yoktur.