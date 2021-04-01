Paulownia Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Paulownia Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ortalama 70 yılı bulan uzun ömürlü Paulownia ağaçları, sonbahar aylarının sonlarında ve kış aylarında uykudadır. Bahar aylarında Paulownia ağaçları, sık dallara haiz olmadığından tüm güneş ışınlarını geçirmektedir. Yapılan araştırmalar bir hektar Paulownia ağaçlarının 6 kilogram atmosferik kükürt emme kabiliyetine sahip olduklarını göstermektedir. Paulownia ağacının yaprakları üzerindeki ince tüyler sayesinde yaprakları büyük oranda toz, duman ve hava kirini emerek havayı temizlemektedir.

Paulownia Ağacı Nedir? Paulownia Ağacı Hakkında Bilgi

Paulownia ağacı, fazla toprak seçiciliği olmayan bununla birlikte derin, gevşek yapılı, kumlu, geçirgen ve hafif killi toprakları sevmektedir. Paulownia ağacı, besin maddeleri bakımından fakir olan topraklara karşı dayanıklı bir yapıya haizdir. Zengin topraklar ise en iyi gelişim gösterdikleri toprak türleridir. Paulownia türleri arasında Tomentosa, Fortunei, Catalpifolia ve Elongata sevilen türler olarak ön plana çıkmaktadır. Ülkemizde de yetişebilen bu türler soğuk hava koşullarına karşı dayanıklıdırlar. Paulownia Tomentosa -25°C, Elongata -18°C, Fortunei ise -10°C'ye kadar dayanabilmektedir.

Paulownia Ağacı Özellikleri

- Fidan haline geldikten sonraki 1.yılda 4-6 metre aralığında boy vermektedir.

- Hızlı büyüyen geniş yapraklı bir ağaç türüdür.

- Paulownia fideleri, kimyevi gübrelerin hızlı etkilerine karşı oldukça hassastır.

- Derin kök yapısı ile pek çok tarım ürünü ile uygulanabilir ve birlikte uygulandığı tarım ürünlerinde %20 oranında verim artışına sebep olur.

- Çürüme, bükülme ve kırılmalara karşı sağlam bir yapıdadır.

- Dünya kereste üretiminde önemli bir alternatif oluşturur.

- Isı ve elektrik iletkenliği son derece düşük düzeydedir.

- Çiçekleri bol miktarda bal özü içerdiği için arıcılıkta tercih edilir.

Paulownia Ağacı Nerede Yetişir?

Paulownia ağacının anavatanı Çin'dir. Bu sebeple ülkemizde Çin kavağı olarak tanınmaktadır. Paulownia ağacı, ülkemizde 45°C ile -25°C sıcaklık değerlerine haiz olan her yerde yetiştirilebilmektedir. Bu noktada -25°C altındaki sıcaklıklarda Paulownia ağacı ciddi manada zarar göreceğinden ağacın yetişme ve gelişme sürecinde sıcaklık dikkat edilmesi gereken hususların başında gelmektedir. Bir kere dikim yapıldıktan sonra aynı bitkilerden 60-70 yıl kadar verim sağlanabilmektedir. Kuzey Yarımkürede yaklaşık 24 milyon dekar arazide yetiştiriciliği yapılır.

Paulownia Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Paulownia adaptasyon kabiliyeti yüksek bir ağaç türü. Ülkemizin pek çok iklim bölgesinde yetişen Paulownia yetiştiriciliğinde materyale göre iki farklı Paulownia plantasyon yöntemi uygulanmaktadır. Birincisinde 5-6 haftalık kılcal köklü fideler kullanılmaktadır. Diğer yöntemde ise bir yaşındaki kök sistemine sahip boylu fidanlar tercih edilmektedir. Fideler, bir yaşındaki fidanlara oranla daha hassas bakım ihtiyacı duymaktadırlar. İlk büyüme zamanlarında azami özen gösterilmesi gerekir. İlkbahar, yaz ve sonbahar başlangıcına kadar dikimi yapılabilmektedir. Kış aylarında fidan dikimi mümkündür.

Dikilen fide uygun budama yöntemi ile 3-4 ay sonra 6 metre yüksekliğe ulaşabilmektedir. Ağaç, kereste haline getirilmek üzere yetiştiriliyorsa kesim vaktine kadar budama ve diğer konularda daha yoğun bir bakım gerekmektedir.

Paulownia Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Paulownia suyu çok fazla sever. Özellikle fidan döneminde kesinlikle su stresi yaşatılmaması gereken bir bitkidir. Aksi durum büyümesini negatif yönde etkiler. Sulama, toprak yapısına göre ve belirli aralıklarla yapılmalıdır. Toprak nemi çok düşük ya da çok yüksek olmamalıdır. Susuz bırakılmamasına özen gösterilirken aşırı su verilmeyerek olması gereken denge kurulmalıdır.

Paulownia Ağacı Faydaları Nelerdir?

Geniş yaprakları sayesinde karbondioksit çözümlenmesi yaparak hava kirliliğini önemli düzeyde azaltmaktadır. Kökleri derinlere kadar uzandığından erozyonu önleyici etkisi vardır. Uzun boylu olan bu ağaç yapısı ile sel ve tsunami gibi önemli felaketleri engellemeye yardımcı olmaktadır. Yaprakları yüksek oranda protein içerdiğinden hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.

Paulownia Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Paulownia Ağacı Kullanım Alanları

Paulownia ağacı; çok hızlı bir şekilde büyümesi, güzel kokan çiçekleri, dekoratif geniş yaprakları, düzgün gövde yapısı, bol miktarda oksijen üretimi ve erozyonu önleme kabiliyeti ile peyzaj düzenlemelerinde, fabrika alanlarında, parklarda, çiftliklerde ve daha pek çok uygulama alanlarında kullanımı tercih edilmektedir.