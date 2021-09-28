Patlıcanın Faydaları Nelerdir? Patlıcan Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Patlıcanın yararlarına bakıldığında; kuvvetli kemikler oluşturma, osteoporozu engelleme, anemi semptomlarını azaltma gibi pek çok yararını sıralamak mümkündür. Patlıcanın sağlığa yararları açısından oldukça geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Patlıcanın yararlarından faydalanmak için hem yemeklere ekleyerek hem de közlenmiş bir şekilde tüketmek gerekmektedir.

Patlıcan Nedir?

Patlıcan, bilimsel adı ile Solanum melongena, esasen Solanaceae familyasına ait olmaktadır. Ilık iklimlerde tek senelik, tropik iklimlerdeyse küçük bir ağaç biçiminde büyüyen çok senelik bir kültür bitkisini ifade etmektedir. Patlıcanın ilk yetiştiriciliği milattan önce 5. yüzyılda Hindistan içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihin ardından Afrika'ya, oradan Doğu Akdeniz'e ve daha sonra da Avrupa'ya getirilmiştir. Bu kapsamda Avrupa'ya getirilmesi ise 16. yüzyılda İspanyollar tarafından sağlanmıştır.

Avrupa'ya ilk kez getirilişinde süs bitkisi şeklinde kullanılmakta olan patlıcan, dünyada üretilebilen yaş sebzeler arasında altıncı sırada yer almaktadır. İçeriğinde düşük düzeyde nikotin barındırması sebebiyle patlıcanı tüketebilen tek canlı türü insandır. Tropik bölgeler içerisinde çok senelik bitki niteliği gösterirken bu kuşağın haricindeki iklim kuşaklarında bir seneliktir.

Patlıcanın Faydaları Nelerdir?

Patlıcanın çok sayıda faydası bulunmaktadır. Patlıcanın sağlık bakımından yararlarından bazıları şu şekilde olmaktadır:

Kalp sağlığını geliştirmektedir. Patlıcanlarda bulunan lif, sindirim sürecine yardım etmekten çok daha fazlasını yapmaktadır. Bununla birlikte kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bunun sebebi ise, liflerin, sindirim sisteminin safrası ile bağlayarak vücudun emebildiği kolesterol düzeyini düşürmesidir.

Kansere karşı koruyucudur. Antioksidanlar, özellikle insan vücudunun kanser gibi olan hastalıklara ve öbür pek çok potansiyel enfeksiyonlara karşı olan en iyi savunmasından birisidir. Patlıcanın pek çok faydasından birisi de, doğal bir antioksidan kabul edilen manganezi de içerebiliyor olmasıdır. Vücutta manganez gibi yüksek seviyede antioksidanların yer alması, organlarınızın korunmasına yardım edecektir.

Anemiyi önlemektedir. Beslenmede yeterli düzeyde demir alamamak sağlık için oldukça tehlikeli olabilmektedir. Kimi durumlarda, demir eksikliği, vücutta oksijen taşıyabilmek için yeterli daha sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin mevcut olmamasından kaynaklanan genel halsizlik ve yorgunluk hissi ile karakterize bir anemiye sebep olabilmektedir. Demir içeriği yüksek seviyede olan patlıcan gibi yiyecekleri tüketmek, kansızlık gibi sağlık problemleri ile mücadeleye yardım edebilmektedir.

Patlıcan Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Patlıcan pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Bu sebepten dolayı çok sayıda kişi tarafından tüketilmektedir. Patlıcan sebzesi, başta kemik erimesini önleyen bir etkiye sahiptir. Bunun haricinde patlıcan aynı zamanda kansızlığı gidermektedir. Bu sebeple kansızlık problemi yaşayan kişilerin patlıcan tüketmesi önerilmektedir. Ayrıca kilo vermeye destek olmaktadır. Düşük kalorisinden dolayı patlıcan sebzesi, diyet listelerinin içerisinde yerini almaktadır. Şeker hastalığı riskini düşürmektedir. Bunun gibi çeşitli hastalıklara iyi gelmektedir.

Patlıcan Ne İşe Yarar?

Patlıcanın çeşitli işlevi bulunmaktadır. Bununla birlikte patlıcanı çeşitli şekillerde kullanarak tüketmek mümkün olmaktadır. Patlıcan közlenerek özellikle salatalarda ve etlerin yanında servis edilebilmektedir. Bunun dışında fırında ya da ocakta çeşitli şekillerde pişirilerek sebze yemeği şeklinde tüketilebilmektedir.

Genel olarak patlıcanın işlevlerine bakıldığında şöyle sıralanabilmektedir; bol miktarda lif içermesi ile beraber hazımsızlık gibi problemleri büyük ölçüde gidermektedir. Kalp çarpıntısı ya da kalp ağrısı gibi stres yaratabilen rahatsızlıklarda insanı sakinleştirmektedir. Vücut içerisindeki doku sıvılarında birikebilen ödemi atmada ve idrarı söktürmede önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilmektedir.