Patlıcan kaç kalori? 100 gram patlıcan besin değerleri ve kalorisi...

Patlıcan herkesin evine satın alarak tükettiği bir gıdadır. Patlıcan tüketen kişilerin vücuda aldığı bir kalori miktarı bulunuyor. Patlıcan içerisinde 25 kalori bulunuyor.

Patlıcan Kaç Kalori?

Sebzelerin içerisinde bulunan kalori miktarı diğer yemeklere göre daha azdır. Sebzeler çok fazla kalori içermeyen gıda türleridir. Kalori bakımından fazla olmayan gıdalardan biri de, patlıcandır. Patlıcan içerisindeki kalori miktarı kişileri rahatsız etmeyecek seviyededir. 100 gram patlıcan içerisinde 25 gram kalori vardır.

100 Gram Patlıcan Besin Değerleri ve Kalorisi

100 gram patlıcan içerisinde yer alan besin değerleri değişiklik gösterebiliyor. 25 kalori olan patlıcan içerisinde 6 gram karbonhidrat, 1 gram protein ve 0,2 gram yağ bulunuyor.