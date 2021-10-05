Patlıcan besin değerleri: 100 gr patlıcan kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"İnsanlar zayıflamak için veya sağlıklarını korumak için diyet yaptıklarında yedikleri ürünlerin besin değerlerini bilmek istemektedir. Diyet yapan insanlar az kaloriye sahip diye patlıcanı oldukça sık tercih etmektedir. Patlıcan kaç kaloridir? Patlıcanın besin değerleri nedir? Patlıcanla yapılan yemekler kaç kaloridir? Sizler için patlıcan ve patlıcanla yapılan yemeklerin kaç kalori olduğunu derledik."
Patlıcanın 100 gramı 17 kalori etmektedir.
Patlıcanın Besin Değerleri Nedir?
Patlıcan sebze olduğu için insan vücuduna oldukça yararlı besinler kazandırmaktadır. Diyet yapan kişiler yedikleri besinlerin değerlerine dikkat etmek zorunda oldukları için patlıcanın değerlerini bilmek istemektedir.
100 gram patlıcan 17 kaloridir. 100 gram patlıcanın %59’u karbonhidrat, %29’u protein ve ’si yağdan oluşmaktadır.
100 gram kızartılmış patlıcandan 155 kalori alınmaktadır
100 gram zeytinyağlı patlıcan dolması 61 kaloridir.
100 gram kuru patlıcan dolması 106 kaloridir.
100 gram patlıcan salatası 35 kaloridir.
100 gram patlıcan kebabı 100 kaloridir.
100 gram köfteli patlıcan kebabı 92 kaloridir.
100 gram patlıcan musakka 70 kaloridir.
100 gram közlenmiş patlıcan 17 kaloridir.