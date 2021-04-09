Patchwork Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Patchwork Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Patchwork kumaş ülkemizde eski adıyla kırk yama olarak bilinen ilk yapılış nedeni kumaşları birbirine ekleyerek yamalamak şeklinde değerlendirmek amacıyla üretilmiş kumaşlara denilmektedir.

Patchwork Kumaş Nedir?

Patchwork kumaş birbirinden farklı desenlerde ve renklerde olan kumaşların değişik kesimler ve dikişler kullanılarak ortaya bambaşka şekiller, desenler içeren kumaş oluşturulmasıdır.

Patchwork kumaş yapımında birden çok kumaş çeşidi kullanıldığı gibi aynı çeşitte farklı renkler ve desenler içeren kumaşlar da kullanılmaktadır.

Patchwork Kumaş Nasıldır?

Patchwork kumaş kendine özgü desenler çeşitli şekiller içeren bir kumaştır. Patchwork kumaşın oluşturulması için tek başına baştan sona dokuma yapılmasına gerek duyulmamaktadır. Patchwork kumaşlar birbirinden bağımsız dokunmuş farklı kumaşların dikiş ile birbirlerine tutturulmuş halleridir. Dolayısıyla patchwork kumaş için dikiş gerekmektedir. Kumaşlar küçük ebatlarda kesilerek teker teker eklenip desen oluşturmaktadır.

Patchwork Kumaş Terletir mi?

Patchwork kumaş içeriğinde birden çok kumaş kullanılabilen yapıda bir kumaştır. Eklenilen kumaşların içeriğinde polyester bulunur ise terletme yapabilmektedir.

Patchwork kumaşlar çoğunlukla pamuklu kumaşlar arasından seçilmektedir. İçeriğinde pamuk bulunduruyor veya daha doğal malzeme kullanılmış ise terletme yapmamaktadır. Kumaşın hava alma özelliği terletme ile ilgili olmaktadır.

Patchwork Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Patchwork kumaş geometrik şekiller ve desenler ile kumaş desenleri arasında farklı bir bütünlük sağlamaktadır. İlk bakışta geometrik şekiller görülen patchwork kumaşta daha ayrıntılı bakıldığında desenler de görülmektedir. Patchwork kumaşlar renk ve desenleri istenile şekillerde oluşturulabilen daha tasarım işi kumaşlardır.

Patchwork kumaşlar birçok geometrik desen ile oluştukları için desen oluşturmada oldukça fazla kumaş bir araya getirilmektedir. Bir araya gelen kumaşlar başlangıç ağırlıklarından çok daha fazla ağırlığa ulaşmaktadır. Bu nedenle patchwork kumaş ağır kumaş olmaktadır. Kıyafet tasarımında kullanılan patchwork kumaşlarda parçalar çoğunlukla hafif kumaşlar arasından seçilmektedir.

Patchwork kumaş yapılma amacı üretimden farklı olarak var olan atık kumaşların değerlendirilmesi olmaktadır. Kırk yama olarak da bilinen patchwork atıl kumaşlardan yeni eşyalar yeni tarzlar oluşturmayı hedeflemektedir.

Patchwork Kumaşın Kullanım Alanları Nelerdir?

Patchwork kumaşlar tekstil ürünlerinde kullanılmaktadır. Örneğin masa örtüsü, yatak örtüsü, battaniye, çarşaf gibi eşyalarda kullanılabilen aynı zamanda kıyafetler içinde de kullanılabilen kumaşlardır.

Son dönemlerde patchwork tarzı çanta ve ayakkabı imalatında da kullanılmaktadır. Patchwork sadece kumaşlar ile değil deri ve deri mamüllerinde de işlevsel olarak kullanılmaktadır.

Patchwork kumaşlar kullanım alanı olarak son dönemlerde mobilya tasarımlarında ve aksesuar tasarımlarında da kullanılmaktadır. Geçmiş dönemleri anımsattığı için kullanım alanları yaygınlaşmaktadır.

Patchwork Kumaş Esnek midir?

Patchwork kumaşın esnekliğini belirlemek patchwork yapımında kullanılan kumaşların likra içermesinden kaynaklanmaktadır. Patchwork kumaş esnek olması için eklenilen kumaşların da esnek olması gerekmektedir. Patchwork kumaşın esnekleştirilmesi için ise lastik kullanılması mümkündür.

Patchwork Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Patchwork kumaşlar dikiş işleminden önce yıkanarak ütülenmelidir. Yıkama işleminden sonra dikilen kumaş parçaları daha sonrasında çekme yapmamaktadır. Patchwork tekniğinde kumaşlar bir araya gelmeden önce yıkama ve ütüleme yapılmaktadır.

Patchwork Kumaş Sıcak Tutar mı?

Patchwork kumaşlar battaniye yapımına örtü yapımına daha elverişli kumaşlardandır. Patchwork kumaşlar birçok kumaşın eklenmesi ile yapıldıkları için sıcak tutmak ve ısı vermek kolay olmaktadır. Patchwork kumaş eklemeleri içerisinde yünlü ve pamuklu kumaş kullanımının nedeni kışlık olarak sıcak tutmak amaçlı kullanmaktır.