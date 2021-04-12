Patates Suyu Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Patates Suyu Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Cilt güzelliği ve bakımı için son dönemlerde yapılan doğal bakım maskeleri ve doğal bakım kürleri kullanımı daha çok tercih edilmektedir. Evde bulunan malzemeler kullanılarak maske yapımı hem içeriğinde katkı bulunmayan olabildiğince doğal tarifler olarak önem kazanmaktadır. Patates suyu maskesi de kolaylıkla yapıldığı gibi etkisini hemen gösteren bir maske olmaktadır.



Patates Suyu Maskesi Nedir?



Patates kullanılarak yapılan maske türüdür. Patates içerisinde bulunan nişasta ve potasyum sayesinde cilt daha gerginleşerek renk tonu eşitlenmektedir. Patateslerin rendelenerek suyu sıkılmasıyla ana malzeme elde edilmekte ve bu malzemeye de eklemeler yapılabilmektedir.



Patates Suyu Maskesi Ne İşe Yarar?



Patates suyu maskesi cilt için birçok rahatsızlığı önlemede kullanılabildiği gibi cilt tonunu eşitlemekte de yararlı olmaktadır. Patates suyu içerisinde doğal olarak bulunan tüm bileşenler cilt üzerinde kaygan ve gergin bir zemin oluşturarak cildi besleyerek ölü hücrelerden de arınmayı sağlamaktadır.

Patates suyu maskesi özellikle akne ve sivilce oluşumuna karşı iyi gelmektedir. Gözaltı morluklarda ise patates suyu buz kalıplarına konularak gözaltı çevresine hafif şekilde uygulandığında morluk ve şişlikler önlemeye yaramaktadır.



Patates Suyu Maskesi Nasıl Yapılır? Patates Suyu Maskesi Yapımı



Patates suyu maskesi yapımı için orta boy patates alınarak rendelenir. Rendelenmiş patatesler bir beze konularak suyu süzülür. Patates suyu elde edildikten sonra içerisine gerekirse diğer cilt için yararlı malzemeler eklenerek cilt maskesi hazırlanmaktadır.



Patates suyundan yüz maskesi yapımı için patatesin suyu alınarak cilde maske şeklinde sürülerek yüz maskesi yapılabilmektedir. İsteğe bağlı içerisine yoğurt eklemek de cildi canlandırmak için faydalı olmaktadır.



Patates Suyu Maskesinin Faydaları Nelerdir?



Patates suyu maskesi cilt için koruma kalkanı oluşturarak içeriğinde bulunan nişasta sayesinde cildi yüzeyini eşitleyerek gerdirmektedir. Cilt için yaşlanma belirtilerini ve kırışıklıkları gidermeye faydalıdır. Patates suyu maskesi yüze canlılık ve parlaklık getirerek cilt tonunu eşitlemekte faydalı olmaktadır.



Patates suyu maskesi yapılışı kolay olmasının yanında yüz ve eller için de kullanılabilmektedir. Özellikle boyun bölgesinde bulunan kırışıklıkları gidermede faydalı olmaktadır.

Patates suyu maskesi cildi besleyerek zararlı maddelerden korumaktadır. Ciltte bulunan iz ve lekeleri düzenli kullanımda azaltarak yok etmektedir.



Patates Suyu Maskesi İçin Pratik Tarifler



Patates suyu kullanarak değişik ve pratik maske yapımı kolay olmaktadır. Patates suyu maskesi için malzemeler;



2 adet küçük boy patates

1 çay kaşığı sirke

1 çay kaşığı limon

1 çay kaşığı bal

1 çay kaşığı pirinç unu



Patates suyu maskesi tarifi; patatesler rendelenerek suyu alınır. Suyun içerisine diğer malzemeler eklenerek hafif hafif cilde sürülür. Kuruyana kadar bekledikten sonra bol su ile durulanmalıdır.

Patates suyu maskesi için diğer bir pratik tarif ise patates suyu içerisine 1 yemek kaşığı pirinç unu eklenerek cilde sürülerek gerilmesi beklenir. İyice gerilen cilt yıkanarak temizlenir. En pratik olarak uygulanan pirinç unu ve patates suyu maskesi cildi gerdirerek cilt tonunu beyazlatmak için kullanılmasının yanında temizleyip kırışmaları engellemek için faydalıdır.



Patates suyu maskesi sadece patates suyunun cilde sürülmesi ile de uygulanan bir maske olmaktadır. Patates suyu sürüldükten sonra posası göz kapaklarına ve gözaltlarına konularak şişlik ve morluk oluşumunu yok etmektedir.