Pastırma kaç kalori? 100 gram pastırma besin değerleri ve kalorisi...

Pastırma, özellikle ramazan ayında sofralarda yerini alan tuzlu ve çemenli bir yiyecektir. Etten elde edilen bu yiyecek, etin yağlılık oranına göre kalorisi değişebilir.

Pastırma Kaç Kalori?

Pastırma, kalorisi yüksek olan besinler arasındadır. Dilim olarak yenilebilen pastırmanın 1 dilimi 75 kaloridir. Bu kalori değeri hesaplanırken 30 gramlık bir pastırma dilimi baz alınmıştır.

100 Gram Pastırma Besin Değerleri ve Kalorisi

Pastırma, et içeriğinden dolayı yüksek bir protein kaynağıdır. 100 gram pastırma, 250 kaloriye sahiptir. Ayrıca 100 gr pastırmada 29.6 g protein, 14.0 g yağ, 60 mg kolesterol, 185 mg potasyum, 31 mg kalsiyum ve 13 mg demir bulunmaktadır. İçerisinde hiç karbonhidrat ve lif bulunmayan pastırmada A ve C vitamini bulunmaktadır.