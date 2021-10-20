Passiflora Meyvesi (Çarkıfelek) Nedir, Neye İyi Gelir? Passiflora Meyvesi Faydaları ve Özellikleri

Son zamanlardan adından sıkça söz ettiren passiflora meyvesi ilginç adı ve tadıyla dikkat çekiyor. Bu haberimizde çarkıfelek meyvesinin beslenme profiline ve olası sağlığa faydaları gibi detaylı bilgilere yer veriyoruz.

Passiflora meyvesi (çarkıfelek) nedir?

Passiflora meyvesi, Güney Amerika, Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan da dahil olmak üzere sıcak iklimlerde yetişen Passiflora olarak bilinen çiçekli bir tropikal meyvedir.

Passiflora meyvesi nerelerde kullanılır?

Passiflora meyvesi, sert bir kabuk içinde yumuşak bir hamur ve çok sayıda tohum içerir. Passiflora meyvesi tohumları ve posasını yenebilir, suyunu sıkılabilir veya diğer meyve sularına eklenebilir.

Passiflora meyvesi nasıl yenir?

Çarkıfelek meyvesini çiğ olarak yemek için ikiye bölün ve bir kaşık kullanarak posayı kabuğundan çıkarın. Kabuğu yenmez, bununla birlikte çekirdekleri dahil meyvesi tüketilebilir.

Passiflora meyvesi posasını bir süzgeç veya tülbentten geçirin, tohumları çıkarın ve suyunu çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz, örneğin:

İçecek yapmak için su ve şekerle karıştırmak

Passiflora meyve suyunu portakal veya ananas gibi diğer meyve sularına eklemek

Suyunu diğer meyvelerle yoğurda eklemek

Soslar veya tatlılarda kullanmak

Reçel yapımı

Passiflora meyvesi konserve yapmak için uygun değildir ancak dondurularak daha sonraki zamanlarda tüketilebilir.

Passiflora meyvesi neye iyi gelir, faydaları nelerdir?

İşte passiflora meyvesinin sağlığa faydalarından bazıları;

Temel besin kaynağını sağlar

Passiflora meyvesi, sağlıklı beslenme profiline sahip faydalı bir meyvedir. Cilt, görme ve bağışıklık sistemi için önemli olan A vitaminini ve önemli bir antioksidan olan C vitaminini yüksek oranda içerir.

Antioksidanlar açısından zengindir

Passiflora meyvesi, vücuttaki zararlı serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olan bileşikler olan antioksidanlar açısından zengindir. Bu durum da kalp hastalığı ve Alzheimer hastalığı gibi durumlardan korunmanızı sağladığını gösterir. Aynı zamanda stresi ve vücuttaki iltihabı azaltır.

İyi bir lif kaynağıdır

Passiflora meyvesi çok fazla diyet lifi içerir. Lif, her diyetin önemli bir bileşenidir. Sindirim sistemini düzenlemeye ve bağırsakları sağlıklı tutmaya yardımcı olarak kabızlık ve bağırsak rahatsızlıklarını önler.

İnsülin direncini artırır

Bazı araştırmalar, çarkıfelek meyvesi tohumlarında bulunan bir bileşiğin bir kişinin insülin duyarlılığını iyileştirebileceğini öne sürüyor . İnsülin duyarlılığının iyileştirilmesi, diyabet de dahil olmak üzere birçok hastalık riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Passiflora meyvesi, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olan bir antioksidan olan C vitamini açısından zengindir.

Kaygıyı ve stresi azaltır

Passiflora meyvesi, bilim adamlarının azalmış stres ve kaygı ile ilişkilendirdiği önemli bir mineral olan magnezyum açısından zengindir.