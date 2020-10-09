Partnerinizle Kavga Ettikten Sonra Ne Yapmalı ve Yapmamalısınız?

İlişkilerdeki anahtar tavır partnerinize saygı duymak ve onunla açık iletişim kurmaktır. Bir tartışma ile nasıl başa çıktığınız, ilişkinizin geleceği üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle olayları olgun ve saygılı bir şekilde ele aldığınızdan emin olmalısınız.

Kavga sonrası ne yapmalı?

Tartışmanın çıkış noktası önemsiz gibi görünse de siz her zaman altta yatan nedenlere odaklanın. Sudan sebepten çıkan bir kavgalar bile bastırılmış farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Asıl nedeni bulup, karşılıklı konuşup çözmek çok önemlidir.

Tartışmalar sonrası bağışlamak da özür dilemek kadar büyük önem taşır. Özür dileyen eşinizi bağışlamayı geciktirmek onu kötü hissettirmekten başka bir işe yaramaz. Tabii bu özrün gerçekten içten dilenmiş olması ve karşı taraf hatalı ise bunu anlamış olması çok önemli. Partneriniz konu kapansın diye mi özür diliyor yoksa samimi mi? Bunun ayırdına varmak önemli. Öte yandan eğer hatalı taraf sizseniz özür dilemekten kaçmayın. Unutmayın ego, ilişkinize hiçbir şey kazandırmak aksine her şeyi berbat eder.

Her ilişkide tartışmalar olur. Bu birbirinize değer vermediğiniz anlamına gelmez tabii tartışmalar çok sık yaşanmaya başlanmadıysa. Eğer ara sıra tartışan çiftlerdenseniz, tartışmaların geçici olduğunu asıl önemli şeyin ikiniz ve sevginiz olduğunu hatırlayın, ona da hatırlatın.

Partneriniz size kendisini ifade etmeye çalışıyorsa onu dinleyin ve gerçekten anlamaya çalışın. Kavganın verdiği öfke ile bilinçli bir şekilde manipüle etmeyin ve sözlerini başka yere çekmeyin.

Öfkenize hakim olamıyorsanız tartışmaya ara verin ve ikiniz de sakinleşince konuşmayı deneyin.

Kavga ettikten sonra ne yapmamalı?



Partnerinizle olan bir kavgadan sonra tavrınız iyileşmek ve tekrar yola çıkmakla ilgili olmalıdır. Bu biraz zaman alabilir. Partnerinizin alana ihtiyacı varsa, onu zorlamamalısınız. Bir kavgada taraflar bunaldığında sağlıklı düşünemeyebilir. Bu yüzden birisi "Zamana ihtiyacım var" dediğinde saygı duymak önemlidir.

Ancak bu zaman isteme meselesi 'duvar örmek' anlamına gelmemelidir. Düşünmek ve sonrasında iletişim kurmak gerekir. İnsanların bir tartışmadan sonra yaptıkları en büyük hatalardan biri surat asmak ve konuşmamaktır. Duygularınızı, İhtiyaçlarınızı net bir şekilde ilettiğinizden emin olun.