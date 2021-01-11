Partnerinizle İlişkinizi Güçlendirecek 7 Aktivite

Evde iletişim kurabileceğiniz oyunlar oynayın

Bu aktivite için tek yapmanız gereken odanın herhangi bir yerinden bir eşya almak. Sonrasında siz nesneyi anlatırken görmemesi için partnerinizle arka arkaya oturun. Seçtiğiniz eşyayı siz tarif ederken, eşiniz çizmeye başlasın. Bu aktivite ikinizin iletişimini güçlendirecek aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Aynı pijamayı giyin

Birbirinize benzer renklerde ya da tamamlayıcı sloganlarla aşkınızı ifade edin. Bir olduğunuzu, iyi bir takım olduğunuzu gösteren pijamalar birbirinize olan etkileşiminizi artırır. Hiçbir şey yapamıyorsanız, pijamalarınızla oturup birlikte film izleyin, yastık savaşı yapın ve fotoğraf çekmeyi unutmayın. Güzel anılar biriktirmek ilişkiyi hep taze tutar, teşvik eder!

Bilgisayar oyunları oynayın

İkiniz de bilgisayar oyunları oynamayı seviyorsanız, evde kaldığınız zamanlarda bundan daha iyi bir fikir olamaz. Hatta sevmiyorsanız bile sınırsız oyun seçeneklerinden mutlaka zevkinize göre birini bulabilirsiniz. Birlikte iyi bir takım olmak için hayatın yansıması aynı zamanda stres atmanızı sağlayan oyunları mutlaka listeye yazmalısınız.

Birlikte puzzle, lego yapın

Bu eğlenceli aktivitelerle zaman su gibi akıp geçecek! Puzzle ve legolarınızı birlikte seçin, sonrasında kendinize bunun için eğlenceli bir köşe belirleyin. Birlikte ortak bir şeyler başarmak ikinize de iyi gelecektir. Üstelik eserlerinizi en son sergilemek, sizi bir sonraki için motive eder.

Çiftli etkinlikler yapın

Komşunuz, en yakın arkadaşınız, kısacası etrafınızda iyi anlaşabildiğiniz bir çift daha varsa bunu fırsata çevirebilirsiniz. Partnerinizle de komşularınızla da bağlarınızı kuvvetlendirecek, sessiz sinema, şans oyunları gibi aktiviteler yapın. Hem birlikte iyi şeyler başardığınızı gördükçe ertesi güne motivasyonunuz da artar.

Yemek hazırlarken birbirinize bağlanın

Bu, oyunu bir ekip işi yapmanın harika bir yoludur. Uzunca bir ipi biraz boşluk bırakarak birbirinize bağlayın. Bu şekilde her adımınız diğerine bağlı olur ve mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Üstüne bir de eğlenmesi garanti!

Jenga kulesi inşa edin

Masa oyunları biraz dikkat biraz özenle yeni şeyler inşa edebileceğiniz ve başardıkça birlikte olmaktan zevk alacağınız aktivitelerdir. Çok bilinen jenga oyununu bu kez kuralları değiştirerek oynamayı deneyin. Birbirinize rakip değil, iyi bir takım olun ve kolay kolay yıkılmayacak bir jenga kulesi inşa edin. İyi temeller atmanız, ayakta kalması için özen göstermeniz gerçek hayatta da size ipucu verecektir.