Partnerinizin Aşk Dilini Nasıl Anlayabilirsiniz? İşte, Aşkın 5 Dili

Aslında sevgi dili tam olarak kulağa nasıl geliyorsa öyledir. Yani birini sevdiğinizi göstermek için iletişim kurma şekliniz de denebilir. Bazı insanlar için bu, "Seni seviyorum" demektir. Ancak diğerleri bunu söylemek yerine sevgilerini gösterirler. İlişki uzmanları, etkili iletişim kurabilmek için kendi sevgi dilinizi ve partnerinizin dilini bilmeniz gerektiğini belirtiyor. Partnerinizin sevgi dilinde konuştuğunuzda, sizi gerçekten duyabilirler ve önemli olduklarını hissedebilirler. İşte aşk dilinizi nasıl anlayacağınız ve partnerinizin konuştuğu dile dair ilişkinizin belki de bir ömür boyu sürmesine yardımcı olabilecek ipuçları…

5 Sevgi Dili

The 5 Love Languages kitabının yazarı Dr. Gary Chapman'a göre, sevgiyi ifade etme şekliniz kulağına tatlı sözler fısıldamaksa veya iltifat etmeye meyilliyseniz, o zaman aşk diliniz "onaylama sözleridir". Diğer sevgi dilleri, birine nasıl hissettiğinizi söylemekten çok göstermekle ilgilidir. Arabanızı tamir etmeye veya pasta pişirmeye yardım etmek "hizmet eylemleri" anlamına gelir. Sarılmalar ve öpüşenler "fiziksel dokunuş" dilini konuşur. Sırf “hediye alma” sevgi dilini konuştuğunuz için özel hediyeler vermeye meyilliyseniz. Son olarak, "kaliteli zaman" sevgi dilini konuşanlar sadece birlikte zaman geçirmeye değer verenler anlamına geliyor.

Kendi dilinizin ne olduğunu anladıktan ve onu partnerinizin diliyle karşılaştırdıktan sonra, yaşadığınız anlaşmazlıklardaki kalıpları anlamaya başlayabilirsiniz. Aniden, "Çöpü sen çıkarmadın!" "Beni sevmiyorsun!" diyebilir. Ve "Yeni saç kesimimden nefret ediyorsun", onaylama sözlerine ihtiyacı olan sevgili için "Güzel olduğumu düşündüğünü söylemene ihtiyacım var" anlamına gelir.

Lisanslı psikolog Jennifer Rhodes Elite Daily'ye verdiği röportajda, "Kişinin size neden doğru sevgiyi göstermediğine dair algıyı, ihtiyaçlarınızı nasıl daha iyi iletmeyi öğreneceğinizi merak ederek değiştirin. Çatışma ortaya çıktığında, 'En çok nasıl sevildiğini hissediyorsun?' sorusunu sormanın zamanı geldi demektir ve dinlemeye hazır olun" diyor.