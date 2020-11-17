Partnerinizin Ailesi Sizden Hoşlanmıyor mu? İşte Size Öneriler...

Kendiniz gibi olmaktan vazgeçmeyin

Yapmanız gereken ilk şey, aile üyelerinin beğenisini kazanmak için kendinizi değiştirmeye çalışmamak. Sizden hoşlanmama sebeplerini başlangıçta tahmin etmek güçtür, bu yüzden kendinizi varsayımlar üzerine değiştirmek boşuna olabilir. Ayrıca, sevgiliniz sizi bu halinizde seviyor, ailesinin görüşü ne olursa olsun, değişmenizi istememeli.

Onunla konuşun

Ailesini herkesten daha iyi tanıyor, bu yüzden buluşmanın neden tatsız sonuçlandığını da en iyi partneriniz bilir. Onunla bu konuyu konuşmaktan çekinmeyin. İşe yarar bir cevabı olmasa bile, sizi teselli edebilecek ve size kaba davranıldığında savunabilecek biriyle konuşmak yine de yardımcı olur.

Sakin bir tutum sergileyin

Kendinizi kimse için değiştirmemelisiniz, ancak sakinleşip olgun bir birey gibi davranmaya çalışmak size sonraki adımlarda yardımcı olabilir. Onlarlayken nazik ve arkadaş canlısı olduğunuzdan emin olun, ancak benliğinizi kaybetmeden!

Aile değerlerini öğrenmeye çalışın

Bazen size normal gelen şeyler, karşı taraf için aynı etkide olmayabilir. Belki söylememeniz gereken bir şey söylediniz veya onlar için önemli bir kuralı çiğnemişsinizdir. Bu durumu telafi etmek için bir dahaki sefere tekrar ziyaret etmeden önce partnerinizden ailesi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Partnerinize önem verdiğinizi gösterin

Sonuç olarak, ebeveynler için en önemlisi çocuklarının mutluluğudur. Onu sevdiğinizi ve kendi iyiliğiniz kadar onun iyiliğini de önemsediğinizi gösterirseniz bunu takdir edeceklerdir. Sizden hoşlanmayabilirler ya da aileye uygun olmadığınızı düşünmüş olabilirler. Hayatında olumlu bir etki yaratacağınıza emin olmalarını sağlayın.

Hızlı adımlar atmayın

Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri, ailesiyle aranızda bir arkadaşlık kurmaya çalışmaktır. Bu sadece garip, saldırgan ve sahte hissettirecek. Günün sonunda, ne kadar iyi düşünürseniz düşünün, sizi sevmeme hakkını saklı tutarlar.

Empati kurmaya çalışın

Olayları bir başkasının bakış açısından görmek her zaman durumu anlamaya yardımcı olur. Kızmadan önce onları anlamaya çalışın. Geri adım atmazsanız ve her şeyi kendi açınızdan değerlendirirseniz, aranızdaki öfke nefrete dönüşecektir.