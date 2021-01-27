Parfüm Kokusunun Kalıcı Olmasını Sağlayacak Püf Noktaları

Parfüm tutkunları iyi bilir ki; ondan vazgeçmek çok zordur. Bazıları hep aynı kokuyu kullanırken, bazıları da düzenli olarak kokusunu değiştirir. Hatta gündüz ve akşam bile parfümlerini farklı kullanan insanlar var. Bu denli değer verilen parfümün kalıcı olması da çok önemli. İşte parfümünüzü daha kalıcı hale getirmek için harika püf noktaları…

Doğru zamanda kullanın

En iyi sonucu elde etmek için parfümü duştan çıktıktan hemen sonra sıkın. Cildiniz kokuyu daha iyi emeceğinden ve daha uzun süre dayanacağından en iyi zaman duş sonrası. Mutlaka kıyafetinizi giymeden önce sıkın. Ayrıca kıyafetlerinizin parfüm izleriyle lekelenmesini istemezsiniz.

Farklı kokuları aynı anda tercih etmeyin

Bir sürü losyon ve kremi içeren bir günlük rutininiz olabilir. Ancak aynı kokunun ürünlerini kullanmadığınız sürece kokulu nemlendiriciler ve sabunlar parfüm kokunuzu gizler. Eğer aynı kokunun duş kremi ve jellerine sahipseniz, desteklemek için bunları kullanabilirsiniz.

Bileklerinizi ovmayın

Hepimiz parfümü bileğimize sıktıktan sonra bileklerimizi ovarız. Bu kesinlikle yanlış bir uygulama. Bileklerinizi birbirine sürttüğünüzde cildinizdeki yağlar ile parfüm arasında bir etkileşim olur. Bu da kokuyu önemli ölçüde değiştirir. En iyi sonuç bileğinize sıktıktan sonra emmesini bekleyerek elde edilir.

Nabız noktalarınıza püskürtün

Genellikle bileklere ve boyun bölgesine parfüm sıkılır. Alışkanlık haline gelen bu durumun nedenini hiç düşündünüz mü? Bunlar vücudumuzdaki nabız noktaları. Nabız attıkça sıktığınız parfümün kokusu da etrafa doğru yayılacak. Ancak nabız noktalarınızda da aşırıya kaçmamalısınız. Yoksa etrafınızdaki insanların öksürmesine ve güzel kokunuzun itici gözükmesine sebep olabilir.

Doğru yolu uygulayın

Kokuyu vücuda uygulamanın birkaç yolu var. Parfümü direkt vücudunuza sıkabilir veya odaya sıkıp içine girebilirsiniz. Bu biraz israf olabilir, eğer pahalı bir parfüm kullanıyorsanız sadece nabız noktalarınıza uygulayabilirsiniz.

Saçınıza da koku sıkın

Saçınıza bir miktar parfüm sıkın. Böylece saçlarınız hareket ettikçe ortalığa çok güzel kokular yayacak. Parfümü sadece yeni yıkadığınız saçınıza uygulayın, aksi takdirde sürdüğünüz yağlar ve diğer kokular parfümün kokusunu da bozar. Parfümü çok yakından sıkarsanız saçınızı kurutabilir, uzak mesafeden uygulayın.

Koku değişin

Herkesin favori bir parfümü mutlaka var. Ancak zamanla vücudunuz o kokuya alışır ve artık pek de etkili olmamaya başlar. Bu sebeple arada bir farklı parfümler de kullanın ki vücudunuz tek bir parfüme alışmasın.