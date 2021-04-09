Parça Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Parça Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Parça kumaşlar üretici firmanın elinde kalan fazla kumaşı yeniden dönüştürmek yerine ihtiyacı olan kişilere sunduğu kumaş çeşididir. Üretim aşamasında büyük ölçülerde kumaş kullanıldığı için 10 metreye kadar olan kumaşların tekrardan kullanılmasının mümkün olmaz. Böyle durumlarda üreticiler ellerinde kalan bu parça kumaşı uygun fiyatlar ile piyasaya sürer.

Parça Kumaş Nedir?

Üretim esnasında kullanılan kumaşlar top halinde hazırlanır. Ancak bazı durumlarda bu kumaş toplarının sonu makineye alınamaz. Böyle durumlarda fazlalık olup tamamen sağlam bir komisyonda olan kumaşı çöpe atmak yerine parça halinde yeniden üretime sunulur. Parça kumaş olarak tabir edilen bu durum oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir.

Parça Kumaş Nasıldır?

Satışa sunulan ürüne göre parça kumaşlar oldukça değişkenlik gösterebilir. Nitekim günümüzde onlarca kumaş türü ve farklı dokuma tekniği bulunmaktadır. Amerikan bezinden atlasa poplinden satene kadar birçok kumaş türü parça halinde sunulabilir.

Parça Kumaş Terletir mi?

Parça kumaşa ve dokuma tekniğine göre değişkenlik göstermekle birlikte parça kumaşların bir kısmı terletirken birçoğunda bu durum söz konusu olmaz. Eğer sunulan parça kumaş yazlık tekstil ürünleri için üretilmiş ve hava geçirgenliği yüksekse terleme durumu mümkün olmayacaktır. Ancak kışlık ürünler ve kalın işleme tekniklerinin kullanıldığı kumaşlarda durum tam tersi olacaktır.

Parça Kumaş Özellikleri

Parça kumaşların en belirgin özelliği küçük ebatlar ile kullanıcılara sunulmasıdır. Nitekim büyük ölçülerde üretim yapan makinalar için yeterli ebatlara sahip olmadıkları için bir de ya iki elbise dikimi için uygun olur. Diğer yandan parça kumaşlar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olup kolay ulaşılabilir olması ile de bilinir. Normal piyasa fiyatından çok daha uyguna sunulan bu ürünler ayrıca defolu ya da hatalı olmazlar. Çünkü parça kumaşların asıl amacı defolu ürünleri kullanıcılara sunmak değil üretim fazlası olanları yeniden kullanıma açmaktır.

Parça Kumaş Kullanım Alanları

Parça kumaşlar günümüzde birçok kullanım alanı için tercih edilir. Genellikle elbise, gömlek, atkı, eşarp ve dokuma ürünleri parça kumaşların kullanım alanı içerisinde bulunur.

Parça Kumaş Esnek midir?

Yukarıda da belirtildiği gibi parça kumaşlar oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Halihazırda satışa sunulan parça kumaş poplin ürünlerdeki gibi esnek olup saten ürünler de bu esneklik durumu ortadan kalkabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta parça kumaşın hangi amaçla kullanılacağı olacaktır.

Parça Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tercih edilecek parça kumaşa göre yıkandığı zaman çekip çekmeme durumu tamamen değişkenlik gösterir. Ancak üretici firmalar parça kumaşları kullanıcılara sunmadan önce genellikle ürünün hangi koşullarda yıkanması ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi aktarır. Kullanım amacınıza uygun olacak parça kumaşı tercih etmeden önce yapısına ve çeşidine dikkat ederek yıkama koşulları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Parça Kumaş Sıcak Tutar mı?

Parça kumaşların sıcak tutup tutmaması tercih edilecek ürüne dokuma sıklığı ve kalınlığına bağlıdır. Eğer kış aylarında kullanacağınız bir giyim ürünü için parça kumaş tercih etmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şey ürünün hangi mevsim için üretildiği olacaktır. Kumaş çeşidi, kalınlığı, yapısı ve formu kış aylarında sıcak tutacak giyim ürünlerini dikmenize yardımcı olur.