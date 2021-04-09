Paraşüt Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Paraşüt Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Paraşüt kumaş özellikle sonbaharda ve yağmurlu günlerde tercih edilen bir numaralı kumaştır. Renkleri ve tasarımlarıyla modanın önde gelen yağmurlukları paraşüt kumaşla yapılır.

Paraşüt Kumaş Nedir?

Paraşüt kumaş, naylon veya ripstop kumaş ismiyle bilinen bir kumaş türüdür. Dayanıklı ve yırtılmaz bir kumaş olduğu için kullanımı oldukça yaygındır. Paraşüt yapımında kullanılan bir kumaş türü olduğu için ismi "paraşüt kumaşı" olarak yerleşmiştir.

Paraşüt Kumaş Nasıldır?

Paraşüt kumaşı parlak ve sert bir görünüme sahiptir. Kaygan ve su geçirmeme özelliği bulunduğu için sıklıkla tercih edilir. Farklı renklerle üretilmeye uygundur ancak üretim sonrasında boyamaya elverişli değildir. Giyim sektörü başta olmak üzere günlük hayatta pek çok alanda kullanılabilir.

Paraşüt Kumaş Terletir mi?

Paraşüt kumaşları giyim sektöründe özellikle kışlık kıyafetler için kullanılır. Dış giyim ağırlıklı üretildiği için terletme yapan kumaşlardan değildir. Kullanımı rahat ve şık bir görünüme sahip olan paraşüt kumaşlar rahatlıkla kullanılabilir.

Paraşüt Kumaş Özellikleri

Paraşüt kumaşının leke tutmama özelliği bulunur. İnce bir kumaş olmasına rağmen kışlık kıyafet olarak kullanılabilir. Ağır değildir ve taşıması kolaydır. Kolay şekil aldığı için farklı alanlarda kullanımı kolaydır. Yırtılması zor ve dayanıklı kumaşlar arasında yer alır. Esneme yapmadığı için kullanılacağı alanların dikkatli seçilmesi gerekir.

Paraşüt kumaş ağır olmadığı için taşıması kolaydır. Rüzgar geçirmez özelliği sayesinde paraşütlerin yapımında kullanılır. Su geçirmez ve ıslaklığı kumaş üzerinde uzun süre tutmaz. Askeri alanlarda dayanıklılığından dolayı kullanımı yaygındır. Kesilmesi ve delinmesi zor olduğu için dikişi zordur. Şekil almayan ve katlanma izi bırakmayan kumaşlardandır.

Paraşüt Kumaş Kullanım Alanları

Paraşüt kumaşlar endüstride sıklıkla kullanılır. Kesilme, delinme, parçalanma gibi eylemlere karşı dayanıklı olduğu için askeri alanlarda kullanılır. Dayanıklılığa ihtiyaç duyulan sektörlerin tamamı paraşüt kumaşlardan yararlanabilir. Ayrıca avcılık ve kamp alanlarında da tercih edilen bir kumaş türüdür. Çadır ve yağmurluk başta olmak üzere yatak ve yastık kılıfı olarak kullanılabilir.

Teknolojik eşyaların ıslanması mekaniklerinde ciddi bozulmalara neden olabilir. Bu nedenle çeşitli kılıfların yapımı su geçirmez olduğu için paraşüt kumaşla yapılabilir. Ayrıca paraşüt kumaşa yer verilerek dayanıklı, ıslanmaz, leke tutmaz çantalar üretilmektedir. Yağmurluk, kaban ve mont olarak kullanılmasının yanında pantolon, bluz ve tişört olarak tasarımları da mevcuttur.

Paraşüt Kumaş Esnek midir?

Paraşüt kumaş sert tasarlanmış dayanıklı bir kumaştır. Örgü tekniğiyle üretimi yapıldığı için darbelere karşı korunaklıdır. Bu nedenle esneme yapmayan, dikildiği şekli bozmayan kumaş türleri arasında bulunur. Esneme payı bulunmadığı için tekstil sektöründe daha bol kıyafetlerin üretilmesi tercih edilir.

Paraşüt Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Paraşüt kumaşlar örgü tekniğiyle üretildiğinden dolayı çekme yapmaz. Esneme payının bulunmaması ve su geçirmeme özelliklerinin olması da kumaşın yıkanınca çekmesini engeller. Paraşüt kumaşların makinede yıkanması zordur. Bu nedenle solma yapmaması için önerilen sıcaklıkta yıkanması gerekir. Suya karşı iz bırakmamasına rağmen deterjan gibi kimyasalların yüzeyde kalması farklı renklerin oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle elde ve ılık suyla yıkanması gerekir.

Paraşüt Kumaş Sıcak Tutar mı?

Paraşüt kumaş vücut ısısını koruduğu için dağlık alanlarda sıklıkla tercih edilir. Dayanıklılığı ve üretiminde kullanılan örgü tekniği sayesinde su ve rüzgar geçirmeyerek kapladığı her alanın ortalama sıcaklığının sabit kalmasını sağlar. Böylelikle üşütme yapmaz ve hastalanma riskini azaltır.