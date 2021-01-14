Paradan Nasıl Tasarruf Edilir? En Etkili Yollar...

Mevsim sebze-meyvelerini yiyin

Mevsim dışı meyve ve sebzeleri satın almak pahalıdır. Mesele çilek yaz aylarında uygun fiyatlıyken kış aylarında fazlasıyla yüksek fiyatlara satılır. Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketirseniz alışverişinizden tasarruf edebilirsiniz.

Günlük değil, toplu alışveriş yapın

Ürünleri toplu olarak satın almak, tasarruf etmek için harika bir ipucudur. Haftada bir ihtiyaç listesi yapın ve markete öyle gidin. Listeye sadık kalmak daha az harcama yapmanıza yardımcı olacaktır. Öte yandan çoğu insan sadece fiyat etiketlerine bakar ve en ucuzunu alır. Ancak paradan tasarruf ederken üründen en iyi şekilde yararlanmak için ağırlık ve ürün sayısı gibi kriterleri de kıyaslayın. Mesela tuvalet kağıdı alırken sadece fiyatına değil, paketin içinde kaç tane olduğuna da bakın.

Çöpe asla yemek atmayın!

Bu madde paradan tasarruf etmenize yardımcı olduğu kadar, çevre ve gezegen için de oldukça önemli bir adımdır. Bir yemeği hazırlamak için malzeme alıyorsunuz, emek veriyorsunuz, elektrik, su ve doğal gaz harcıyorsunuz. Tüm bunların sonrasında ise arta kalanları çöpe mi döküyorsunuz? Sizce de çok saçma değil mi? Yiyebileceğiniz porsiyonlarda yemek yapın ve kalanları sakın çöpe dökmeyin. Kalan yemekler bozulmadıysa tüketebilir, onları başka bir lezzete dönüştürebilirsiniz. Mesela kalan pilavınızdan kadın budu köfte yapabilir, patates yemeğini süzüp robottan geçirerek börek harcı olarak kullanabilirsiniz.

İndirimleri takip edin

Sıklıkla alışveriş yaptığınız marketin indirimlerini takip ederek daha az paraya daha fazla ürün satın alabilirsiniz. Kasiyerden de indirimlerle ilgili bilgi alabilir, alışverişinizi indirim günlerine göre planlayabilirsiniz.

Musluk suyu için

Evet, yanlış duymadınız! Her ay şişelenmiş ya da damacana suya verdiğiniz paradan tasarruf edebilmek için musluk suyunu içebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir su arıtma cihazı satın almak. Başlarda cihaza para vererek zarar ettiğinizi düşünseniz de uzun vadede bu size kâr sağlayacaktır.

Satın almadan önce düşünün

Uzmanlar, aç karnına asla alışveriş yapılmaması gerektiği konusunda hemfikirler. İster market alışveriş olsun ister mağaza alışverişi, aç karnına daha fazla eşya alma eğilimine sahibiz.

Öte yandan alışverişte nakit para kullanmak da daha az harcamamıza yardım eden adımlardan. Tok karna ve nakit para ile alışverişe çıkın ve satın almadan önce gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.