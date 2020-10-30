Paraben hakkında bilmeniz gerekenler

Paraben nedir?

Parabenler, kozmetik ürünlerde yaygın olarak kullanılan bir grup kimyasal koruyucudur. Piyasada bulunan nemlendiricilerden, şampuanlardan ve serumlardan kremlere, losyonlara ve diş macunlarına kadar - neredeyse tüm kozmetik ürünlerinde parabenler bulunur. Parabenler üründe bakteri ve küf oluşumunu engeller. Paraben içeren ürünlerraf ömrünü aylarca hatta yıllarca sürdürebilir.

Parabenlerin zararları nelerdir?

Parabenler hem zehirli hem de toksik özellik taşırlar. Cildi hassaslaştırabilir, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Deride egzama gibi deri hastalıklarına, tahriş ve alerjik tepkimelere neden olurlar.

Britanya'da 2004 yılında yapılan bir araştırmada; meme kanserine yakalanan 20 kadından 19'unun meme dokusunda paraben izleri bulundu. Araştırmaya göre paraben, çok önemli bir hormon olan östrojeni taklit ediyor.

Vücut çok fazla östrojene sahip olduğunda, meme hücresi bölünmesini ve dolayısıyla tümörlerin büyümesini artırmaya başlayabiliyor. Dahası bu durum potansiyel olarak yetişkinlerde üreme komplikasyonlarına, yüksek kanser riskine ve ayrıca çocuklarda gelişim sorunlarına yol açabiliyor.

Parabenler, UV'ye maruz kalmanın neden olduğu hücresel düzeyde hasarı arttırabilir ve bu da cilt kanserine neden olabilir.

Araştırmalar kesin anlamda sonuç vermediği için çeşitli kozmetik ve kişisel bakım formüllerinde parabenlere hala izin verilmektedir.

Kişisel bakım seçeneklerinin çoğunda olduğu gibi, karar tamamen size bağlıdır. Ancak "paraben içermeyen" imzalı ürünlere dikkat edin ve güzellik ürünlerinizi satın almadan önce malzemeleri kontrol ettiğinizden emin olun.