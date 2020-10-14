Para Kazanma Konusunun Bilinçaltımıza İlginç Etkileri

Para kavramına yüklenen anlamlar hayatımızda büyük bir yer kaplar. Atalarımızdan gelen inanç miraslarının yanında anne rahmi süreci ve doğum hikayesi de insanlarda para kavramının olgunlaşmasında etkilidir.

Paraya yüklediğimiz anlamlar önemli

Para ulaşılması zor, kirli, agresif, nankör sıfatları ile eşleştiyse hayata gelişi ve işlerliği bu çerçevede olabilir. Tam tersi para şans, keyif, kolaylık, temiz sıfatları ile eşleştiyse hayatımızdaki yeri de öyle olacaktır. Paraya yüklenen anlamların değişmesi ve kaynaklarının dönüşmesi hayatı rahatlatacaktır.

Anne ile kurulan bağ paraya bakış açımızda etkili

Para kavramının bilinçaltımızda oluşması anne rahmi süreçlerimize dayanır. Öncesindeki DNA kayıtlarını ve ata hikayelerini de bu süreçte ediniriz. Sevgi, şefkat, merhametle birlikte para kavramı da anne ile aramızdaki bağın gücüne göre olgunlaşır. Anne rahmi süreci ve doğumda anne ile güvenli bağ kurulamadıysa oluşan boşluklar para ile aramızdaki ilişkiye de yansıyabilir.

Anne rahmi sürecinde bilincimiz devrede değildir. Sıklıkla duyduğumuz şeyler bilinçaltının dikkatini çeker ve bir süre sonra yaşamda gerekli olduğuna inanır, kaydeder. Para ve kazançla ilgili bu süreçte duyduklarını da aynı şekilde kaydedebilir. Ayrıca istenmeyen çocuk olmak, cinsiyet beklentisini karşılayamayacak olmak, zamansız gelmek, annenin kayıp yaşaması, hamilelik sürecinin yoksunlukla geçmesi gibi etkenler de para akışı kodlarını etkileyebilir.

Doğumda yaşananlar bilinçaltına kaydedilir

Doğum, hayatla buluşmanın sembolüdür. Doğumda yaşanan negatif olaylar hayatımızda akışkanlığı, buluşmayı, kavuşmayı, ayrışmayı şekillendirir. Zor doğum bilinçaltı kayıtlarımız sayesinde bize zorluk bilinci verir ve yaşamın birçok alanında etkin olabilir.

Sancılı doğum süreçlerin, yeniliklerin, sonuca ulaşmanın sancılı olacağını kaydettirmiş olabilir. Doğumda annenin güçsüz olması, doğumu tamamlayamayacağım endişesi; başarısızlık, çaresizlik kaydı oluşmasına sebep olmuş olabilir. Tüm bu kayıtlar yaşamın genelini kapsayacağı için para ve kazanç konularını da içine alır.