Para Harcamaya Değmeyen Moda Trendleri!

Ucuz diye aldanmayın

Yapılan en büyük moda hatalarından ve boşa para harcanan şeylerden biri; çekirdek bir dolap oluşturmak isterken yapılan yanlış alışveriştir. Uygun fiyatlı diye bir tişörtüm 5 farklı rengini almak ya da jean pantolonun birçok çeşidini almak size "Ucuza bir sürü parça aldım" diye düşündürse de konu uzun vadede hiç de öyle değil.

Genelde Instagram'da dolaşan, butik mağazalarda oldukça düşük fiyata satılan bu ürünler 'hızlı moda' diye adlandırılıyor. Bu parçaların elinizden gidiş hızı da adından da anlaşılacağı üzere bir hayli hızlı oluyor. Modacılar, bu kıyafetlerin, işçilere haksız ödeme yapılan gelişmemiş ülkelerde üretildiğini, oldukça kısa bir ömre sahip olduklarını ve çabucak çöp olduğu için sürdürülebilirliğe katkı sağlamadığını, çevre üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu söylüyorlar.

Desenlerin modası geçer

Her yıl yeni desenler görüyor, bir sonraki yıl ise o desenlerin demode olduğuna şahit oluyoruz. Ancak eskimeyen, ne zaman giyerseniz giyin modası geçmiş gibi görünmeyen bir desen var; çiçekler! Dikkat ederseniz her yıl markaların birçoğunun koleksiyonlarında farklı formlarda da birkaç parça çiçek deseni görmek mümkün. Eğer bir desene yatırım yapacaksanız dolabınıza birkaç parça çiçek deseni ekleyebilirsiniz. Tabii aşırıya kaçmadan!

Neonlara veda edin

Hızla moda olup hızla yok olan moda trendlerinden biri kesinlikle neon parçalar. Neon renkleri ve parçaları çok seviyor olabilirsiniz ancak trendin çok hızlı yok olduğunu ve bu parçalara uzun vadeli giyemeyeceğinizi unutmamalısınız. Ofiste ya da markette kaç kere neon kombin gördünüz? Muhtemelen hiç ya da birkaç kez. Doyasıya giyemeyeceğiniz bir şeye para harcamak sizce de gereksiz değil mi?

Tek seferlik giysiler

Muhteşem görünümlü, pahalı bir 'abiye' satın almaktan daha kötü bir şey yoktur. Çünkü abiye kategorisindeki parçalar bir kereden fazla giyilmez ve verdiğiniz onca para dolapta bekler. Özel günler için daha uygun fiyatlı ve üzerinde oynama yapabileceğiniz parçalar satın alabilirsiniz. Böylece o parçanın formunu değiştirerek birden fazla defa giyme şansı yakalayabilirsiniz.

Mikro çantalar!

Kadın çantaları son zamanlarda bir hayli form değiştirmedi mi? Makyaj malzemeleri, cüzdan, belki ped, anaharlar ve daha pek çok şey sığdırılan çantalar şimdilerde 'mikro' boy olmuş durumda. Fotoğraflarda çok sevimli görünen bu çantalar sadece görüntüye yarıyor, ihtiyacı asla karşılamıyor. Peki cüzdanınızı bile koyamayacağınız bir çantaya neden o kadar para veresiniz ki?

Kürkten uzak durun

Kürk konusu son 10 yılın en çok tartışma yaratan durumlarından biri. Öncelikle bir canlının, sırf başka bir canlı şık görünsün diye öldürülmesine şiddetle karşıyız. Bu yüzden kürk sektörünü hareketlendirmemek ve daha fazla canlının canının yanmasını önlemek için kürk alımını durdurmanızı öneriyoruz. Kürkten uzak durmak en öncelikli ve geçerli sebep elbette ki bu.

Bir diğeri ise aşırı pahalı olmaları. Kürkler kesinlikle canlı dostu değil ve bunun yanı sıra cebinizin de dostu değil. Kürk görünümünü seviyorsanız oldukça şık tasarlanan imitasyon olanları tercih edebilirsiniz.

Ayakkabılarınızı akıllıca seçin

Ayakkabı modası muhteşem bir şeydir ve herkes dolabında sayısız çeşit ayakkabısı olsun ister. Ancak bu çok maliyetlidir. Bu sebeple ayakkabı seçerken yılda birkaç kere değil, her zaman giyebileceğiniz şıklıkta ve rahatlıkta olmalarına özen gösterin. Bilirsiniz ki iyi ayakkabılar pahalıdır ve modası bir sezon sonra geçecek bir parçaya yatırım yapmak hiç de akıllıca değildir.