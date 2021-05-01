Para Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Para (Bereket) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Para çiçeği internet üzerinden en fazla satılan çiçeklerden bir tanesidir. Daha çok evlerde bu çiçek yetiştirilir. Evlere bereket getirdiğine inanılır.

Para Çiçeği Nedir?

Para çiçeği kaktüs çiçeğinin bir türü olan bu familyaya mensup bir çiçektir. Para çiçeğinin bitkisel adı ise Crassula olarak adlandırılır. Ekildikten yaklaşık olarak 4 yıl sonra çiçek vermeye başlayan bu çiçek özellikle evlerde oldukça fazla yetiştirilir. Para çiçeği en çok yetiştirilen kaktüs türlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Para çiçeğinin bakımı da bu noktada oldukça fazla önemlidir. Para çiçeğinin bilinen pek çok özelliği vardır.

Para Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Para çiçeği bakımında önemli olan nokta sulama kısmıdır. Sulamaya gerekli özen mutlaka gösterilmelidir. Para çiçeğinde bakımında önemli olan bir diğer nokta ise toprağın kuruluğu ve nemlilik oranıdır. Eğer toprakta kuruluk söz konusu ise toprağı mutlaka nemli tutmak gerekir. Para çiçeği nemli toprakları sever. Para çiçeğini haftada bir kere sulamanız yeterli olacaktır.

Para çiçeği toprağını seçerken özellikle bir toprak seçmenize gerek yoktur. İstediğiniz toprağı seçebilirsiniz. Para çiçeği toprak seçmez. Yalnıza toprağının nemli olmasını ister. Aynı zamanda saksıyı da istediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Para çiçeği ektikten yaklaşık 4 yıl sonra meyve vermeye başlayan bir çiçektir. Dolayısıyla meyve verdikten sonra artık daha da iyi bakıma ihtiyaç duyacaktır. Bunun için bitki besinleri vardır. Bitki besinlerini kullanarak para çiçeği meyvelerini daha iyi hale getirebilirsiniz.

Para çiçeğine bakarken sulama konusunda aşırıya gidilmemesi gerekir. Aşırı sulama olması durumunda köklerinde çürümeler başlayabilir. Bundan dolayı haftada bir kez sulamanız yeterli olacaktır.

Para Çiçeği Nasıl Ekilir?

Para çiçeğinin ekimi oldukça kolaydır. Kökleri biraz geniş olarak büyüdüğünden dolayı para çiçeğini özellikle geniş bir saksıda büyütmeniz gerekmektedir. Para çiçeği yaprakları ile birlikte ekilir. Yapraklarını bir müddet suda beklettikten sonra köklenmesini bekleyebilirsiniz. Köklendikten sonra toprağa ekerek filizlenmesini bekleyin.

Para Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Para çiçeği yaprakları ile birlikte çok rahat çoğaltılır. Meyve vermeye başladıktan sonra yapraklarını kopararak toprağa ekebilirsiniz. Toprağa ektikten sonra para çiçeğini çoğaltma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Para Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Para çiçeği tohumu her mevsim özel dikime sahip olan özelliktedir. Aynı zamanda tohumları koyu renktedir. Hızlı bir şekilde tohumları büyüme eğiliminde olur.

Para Çiçeği Nasıl Sulanır?

Para çiçeğinin sulamasına özen göstermeniz gerekmektedir. Özellikle bu çiçeği sularken haftada bir kez sulamanız icap eder. Eğer fazla sulamanız durumunda köklerde ve yapraklarında çürümeler meydana gelecektir. Bundan dolayı para çiçeğini haftadan haftaya sulamanız yeterli olacaktır.

Evde Para Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Para çiçeği zaten en çok evlerde yetiştirilir. Evlere bereket getirildiğine inanıldığından dolayı pek çok evde para çiçeği yetiştiriciliği yapılmaktadır. Para çiçeği evdeki büyük saksılar da daha iyi yetişmektedir. Bakımı kolay olduğundan dolayı evler de bakımı mümkündür.

Para Çiçeği Anlamı

Para çiçeği bereket anlamına gelmektedir. Bulunduğu bölgede 3 aydan fazla yetişmesi durumunda o bölgeye para ve bolluk getirileceğine inanılır.

Para Çiçeği Latincesi

Para çiçeğinin Latincesi Crassula olarak bilinmektedir.

Para Çiçeği Özellikleri

- Güney Afrika kökenli bir çiçektir.

- Yaprakları yeşil renge sahiptir.

- Yaprakları daima taze bir görünümdedir.

- Yetiştikten yaklaşık olarak 4 yıl sonra meyve vermeye başlar.

- Evlerde süsleme amaçlı da kullanılmaktadır.

- Gövdesi bir ağaca benzer.

Para Çiçeği Faydaları

Havayı Temizler: Para çiçeği bulunduğu bölgenin havasını temizler. Daha temiz bir havaya sahip olmanızı sağlar. Bundan dolayı oldukça fazla yetiştirilir.

Süs Amaçlı: Para çiçeği evlerde oldukça fazla yetiştirilir. Özellikle görüntüsünden dolayı evlere farklı bir ambians katar ve bundan dolayı çok tercih edilir.

Para Çiçeği Hikayesi

Para çiçeği bulunduğu bölgeye bolluk ve para getirildiğine inanılır. Bundan dolayı daha önce bu çiçeği yetiştirmiş olan kişilerin evine bolluk bereket gelmiştir. Bundan dolayı da bu çiçeğin ismine para çiçeği denilmiştir. Ülkemize ise ilk olarak bu çiçek Güney Afrika'dan gelmiştir. Görüntüsü ve ülkemizin iklimi bu çiçeği yetiştirmek için uygun olduğundan dolayı para çiçeği evlerde sıklıkla yetiştirilir.